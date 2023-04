Gesgapegiag persiste et signe pour une bonification de son volume de bois

Lors du dernier exercice de révision des droits forestiers pour la période 2023-2028, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts avait accordé 14 000 mètres cubes à la communauté mi’gmaw, alors qu’elle en réclamait plutôt 50 000.

Gesgapegiag tient mordicus à mettre la main sur ce volume, et ce, pour une question de rentabilité des opérations selon le conseil de bande.

On est ferme dans notre position, parce que quand on s’embarque dans des coupes de bois comme ça, ça nous prend des équipements et aussi il faut payer les gens qui font ça pour gagner leur vie et en bas de [50 000 mètres cubes], ça ne se finance pas , affirme le chef de Gesgapegiag, John Martin.

Le chef de la communauté autochtone de Gesgapegiag, John Martin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

En février dernier, le ministère des Forêts avait alors indiqué qu’il n’y a pas de volumes supplémentaires disponibles pour répondre à cette demande.

La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, avait toutefois sollicité une rencontre avec la communauté.

Le chef confirme que la rencontre a bel et bien eu lieu récemment et qu’un comité a été créé pour le suivi des discussions.

[La ministre] a un esprit d’ouverture, beaucoup plus ouvert que d’autres avant elle et ça été un plaisir de la rencontrer, indique le chef Martin. On a initié une discussion positive et on s’attend à des [engagements] positifs bientôt , ajoute-t-il.

Soutien à la communauté

Les conseils municipaux de Cascapédia-Saint-Jules et Carleton-sur-Mer ont chacun voté une motion d’appui au conseil de bande.

C’est la première fois qu’une demande d’appui provenant de Gesgapegiag est adressée à la Ville de Carleton-sur-Mer.

Avec 50 000 mètres cubes, ça leur permettrait de monter une équipe de professionnels, parce qu’avec les volumes qu’ils ont actuellement ce n’est pas suffisant pour générer des emplois à temps plein pour une équipe complète , indique le maire, Mathieu Lapointe

Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer, préfet de la MRC Avignon et président de la Table des préfets de la Gaspésie Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

L’administration municipale dit multiplier les efforts afin de favoriser la cohabitation avec les communautés autochtones du territoire et que l’appui voté lors de la dernière séance du conseil municipal s’inscrit dans ce désir de rapprochement.

On apprécie grandement d’avoir le soutien des municipalités qui nous entourent , dit le chef John Martin.

Le chef Martin indique également que des compagnies forestières de la région soutiennent les revendications de la communauté autochtone.

Avec les informations de Véronique St-Onge.