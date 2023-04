Les premières infirmières auxiliaires du programme accéléré prêtent serment à Sherbrooke

C'était jour de fête, ce mardi, pour une quarantaine d'étudiants de la première cohorte du programme Santé, assistance et soins infirmiers en formule accélérée du Centre de formation professionnelle 24-Juin. Après bien des semaines d'études, de devoirs et d'examens, les voilà fins prêts à venir prêter main-forte au réseau de la santé.

La formation accélérée a duré 14 mois plutôt que 22. L'initiative du gouvernement de François Legault a été créée dans l'espoir de donner un coup de main au réseau de la santé.

Aujourd'hui, le mot qui résume tout ce qu'on vit ici et toute l'expérience qu'on a vécue durant les 16 derniers mois, c'est fierté. Les cours se donnaient du lundi au vendredi, de midi à 21 h. On n'avait pas de jours fériés, pas de pédagogiques. On avait le pied sur l'accélérateur , raconte l'enseignant, Julien Robert.

Après 1800 heures de formation, les étudiants peuvent dire mission accomplie. La majorité d'entre eux étaient déjà préposés aux bénéficiaires et souhaitaient obtenir le titre d'infirmière auxiliaire pour avoir plus de responsabilités.

Je suis fier de l'avoir terminé enfin! Après tant d'effort et de courage, des hauts, des bas, j'ai su garder le fort. Je suis resté jusqu'au bout , a raconté l'un des finissants. Ça fait 10 ans que je suis préposée aux bénéficiaires pour le CHUS depuis dix ans. J'avais toujours cette idée en tête d'aller faire mon cours d'infirmière , a ajouté une autre.

« Je n'étais pas préposée, j'étais coiffeuse depuis 12 ans. J'ai décidé de changer de branche, ça faisait longtemps que j'y pensais et la COVID est arrivée. En plus, on nous offrait une opportunité de le faire de façon accélérée. » — Une citation de Une étudiante au programme

Des 68 étudiants inscrits au départ, 41 ont terminé la formation. Le taux de rétention satisfait les responsables. Je dirais que, pour ce programme-là, même si on en a perdu, on en a pas perdu plus que dans nos cohortes régulières. Malgré le rythme, malgré ce qui leur a été demandé, on a réussi à graduer 59 % des élèves , se réjouit la directrice adjointe au secteur santé du Centre de formation professionnelle 24-Juin.

Ces nouveaux diplômés seront au travail dès la semaine prochaine dans les établissements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS. Ils devront y travailler pendant deux ans ; une exigence qui était conditionnelle à leur acceptation dans le programme. Ils seront officiellement infirmières ou infirmiers auxiliaires après avoir réussi l'examen de leur ordre professionnel qui aura lieu cet automne.