Énergies vertes et gaz de schiste : Fredericton prépare deux stratégies énergétiques

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’Énergie, Mike Holland, a expliqué au Comité permanent des prévisions et de la politique budgétaires, que deux comités se pencheront cette année sur l’élaboration de deux stratégies énergétiques distinctes.

Il y aura, d’une part, un secrétariat de l’énergie, comme le premier ministre l’avait annoncé dans son discours du Trône, et d’autre part, un comité sur l’énergie propre.

Ce qui est particulier, toutefois, c’est que le gouvernement conservateur n’a fourni aucun mandat précis pour orienter les travaux des deux comités. Du moins, si des directives ont été fournies, elles ne sont pas publiques.

Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie, Mike Holland, dit que les deux comités qui vont élaborer des stratégies énergétiques n'ont pas de mandat précis. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ainsi, lorsque le député vert de Fredericton-Sud, David Coon, a demandé quel était le mandat du secrétariat, qui relève du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, le ministre l’a renvoyé au premier ministre. J'encourage le député d'en face à parler au premier ministre qui a fait la déclaration en ce qui a trait au comité comme aux détails des termes de renvoi , a répondu le ministre Mike Holland, même si, ultimement, c’est lui qui devrait être responsable du secrétariat.

Pour David Coon, les mandats des deux comités sont assez évidents. Il y a deux stratégies, une stratégie du ministère pour développer une stratégie pour l’énergie propre, et une autre stratégie, la feuille de route énergétique du premier ministre, pour développer l’énergie sale , soutient le chef du Parti vert.

Le secrétariat de Blaine Higgs

Le premier ministre avait annoncé la création du secrétariat dans son discours du Trône. Votre gouvernement mettra sur pied un secrétariat de l’énergie qui coordonnera les parties prenantes et les initiatives, et fera la promotion des atouts du Nouveau-Brunswick sur la scène nationale et internationale.

Ce secrétariat, qui est doté d’un budget de 500 000 $, doit présenter ce que le gouvernement appelle une feuille de route énergétique. Il devrait se pencher, entre autres, sur les possibilités de développement du gaz de schiste et sur les réacteurs nucléaires modulaires.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a insisté à plusieurs reprises sur l'importance de développer les ressources de gaz de schiste et de favoriser la construction de réacteurs nucléaires modulaires. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les travaux du secrétariat sont coordonnés par Wayne Power, qui était vice-président pour le transport et la logistique au sein de la compagnie J.D. Irving Limited. Il agit maintenant à titre de consultant, au sein de l’entreprise WTP Advisory Services, basé à Saint-Jean.

Le secrétariat comprend aussi le premier ministre Blaine Higgs, et les ministres des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, de l’Environnement, et d’Opportunités NB.

« C’est juste un projet personnel du premier ministre, c’est clair. » — Une citation de David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick

Le rôle de Wayne Power, selon le ministre, est principalement un rôle de coordination entre toutes les différentes composantes d'un plan de ressources énergétiques et de s'assurer que cela est présenté au comité afin qu'une stratégie globale puisse être planifiée et lancée .

Wayne Power a déjà commencé ses consultations auprès des intervenants dans le secteur énergétique, mais le contenu des présentations n’est pas public.

Il n’est pas clair si la population sera consultée avant que ne soit établie la feuille de route énergétique, c’est-à-dire la stratégie de développement énergétique pour la province.

Il pourrait y avoir un élément de consultation, quand vous commencez à parler d'opportunités, par exemple, que nous allons de l'avant avec des manifestations d'intérêt sur les énergies renouvelables, qu'est-ce que cela va apporter une fois que nous aurons récupéré ces informations, cela pourrait conduire à une consultation avec une variété des différentes composantes de la société , a évoqué le ministre Holland.

Un comité sur l’énergie propre

Parallèlement, le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie consacre 450 000 $ à un comité chargé d’élaborer une autre stratégie énergétique, plus centrée, celle-là, sur les énergies propres, qu’il s’agisse de l’énergie éolienne, solaire ou autre.

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, déplore le manque d'information sur les travaux entourant les stratégies énergétiques de la province. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Les fonds serviront, principalement, à payer des consultants. Toutefois, ici aussi, le ministre n’a pas révélé quel serait le mandat du comité. Cela reste à être déterminé, a-t-il répété.

Mais Mike Holland assure que ce comité sur les énergies propres travaillera de près avec le comité sous la gouverne de Wayne Power.

Ils communiqueront et se consulteront en cours de route, et le produit final qu'ils proposeront est complémentaire et reflétera ce que les deux ont vu en cours de route , assure le ministre Holland.

Cela laisse perplexe le chef du Parti vert. Monsieur Holland m’a dit, pas de mandat pour la feuille de route, pas de mandat pour la stratégie sur l’énergie propre, donc qu’est-ce qui se passe? C’est bizarre.

David Coon assure qu’il compte interroger à nouveau le ministre sur cette question, dès qu’il en aura l’occasion.