Nombre élevé de suicides : la Première Nation Mikisew en Alberta déclare l’état d’urgence

La Première Nation crie Mikisew, dans le nord de l'Alberta, a déclaré l'état d'urgence local à la suite d'une série de suicides et de tentatives de suicide parmi les membres de la communauté.

Sans préciser de chiffres, cette Première Nation affirme que les suicides et les tentatives de suicide sont en augmentation, notamment à Fort Chipewyan, localité située à environ 280 kilomètres au nord de Fort McMurray.

Dans un communiqué publié mardi, la communauté autochtone soutient qu'une intervention médicale d’urgence est nécessaire pour faire face à une crise de santé mentale croissante parmi ses membres.

Les dirigeants de la communauté craignent que, si des ressources supplémentaires en matière de santé mentale ne sont pas mises en place rapidement, cette tendance n'ait un effet d'entraînement tragique sur leurs membres.

Les dirigeants sont très préoccupés par le risque imminent de suicides en masse, d'idées suicidaires et de planification suicidaire chez nos jeunes , peut-on lire dans le communiqué.

La communauté demande également qu'une équipe d'intervention en cas de crise soit immédiatement dépêchée sur place.

Notre nation a besoin de toute urgence d'un soutien en matière de santé mentale pour faire face à la crise immédiate et à court terme, ainsi que d'un financement durable pour la santé mentale.

Dans une vidéo publiée lundi sur les médias sociaux, le chef Billy-Joe Tuccaro déclare que la communauté a demandé aux gouvernements fédéral et provincial, notamment à Services de santé Alberta et à Services aux Autochtones Canada, de fournir un soutien immédiat et un financement durable à long terme pour les services en santé mentale de la communauté.

En tant que chef de la Première Nation crie Mikisew, je reçois, moi aussi, des appels concernant nos membres qui veulent se faire du mal. C'est quelque chose qui me tient à cœur , affirme-t-il.

Nous ne pouvons plus rester les bras croisés et prétendre qu'il ne s'agit pas d'un problème réel.

Dans cette vidéo, M. Tuccaro exhorte toute personne en difficulté à demander de l'aide.

Il invite par ailleurs les parents à surveiller l'activité de leurs enfants sur les médias sociaux, car certains sites encouragent les comportements à risque chez les adolescents de la communauté.

S'il vous plaît, parlez à vos enfants , déclare-t-il à leur intention.

Selon un rapport de Statistique Canada datant de 2019, le taux de suicide chez les membres des Premières Nations au Canada est trois fois plus élevé que chez les non-Autochtones.

Si vous pensez au suicide ou connaissez quelqu'un qui y pense, vous pouvez obtenir de l'aide dans tout le pays en appelant le Service canadien de prévention du suicide, au numéro gratuit 1 833 456-4566. Ce service est offert 24 heures sur 24. Vous pouvez également envoyer un message texte au 45645. (Le service par textos est offert de 16 h à 24 h HE). Si vous vous inquiétez pour votre santé mentale ou celle d'un proche, composez le 911.

Avec les informations de Wallis Snowdon