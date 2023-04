Les Mi’gmaq de la Gaspésie investissent dans les technologies de l’information

L'investissement d’environ 2,5 millions de dollars permet à Gesgapegiag, Gespeg et Listuguj d'acquérir 51 % des actions de l'entreprise d’Eel River qui offre, en autres, des services de cybersécurité et de téléphonie.

Fondée en 2003, PLC Info fournissait déjà des services informatiques à plusieurs communautés des Premières Nations du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et du Québec, dont Listuguj et Gesgapegiag.

Le président de la corporation de développement économique des Mi'gmaq estime qu'il s'agit d'une occasion d'affaires prometteuse.

C'est important de diversifier nos activités, on est essentiellement dans l’éolien actuellement, rappelle Donald Jeannotte -Anglehart en faisant allusion au parc éolien Mesgi’g Ugju’s’n détenu à 50 % par les Mi'gmaq.

« On a vu dans ce partenariat une possibilité de se tourner vers les secteurs de l'avenir qui ne sont pas compromettants pour l’environnement. » — Une citation de Donald Jeannotte-Anglehart, président du Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation

En devenant actionnaire majoritaire de PLC Info, le Mi'gmawei Mawiomi Business Corporation (MMBC) veut créer des emplois pour les Mi’gmaq et générer de nouvelles sources de revenus pour les trois conseils de bande gaspésiens.

PLC Info a récemment ouvert un bureau à même le bâtiment qui abrite la corporation de développement économique. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

PLC Info a déjà pignon sur rue à Gesgapegiag. Un bureau a été ouvert depuis quelques jours dans les locaux du MMBC .

Pour l'instant, un Mi'gmaw fait déjà partie de l'équipe de PLC Info depuis quelques années. Il est encore trop tôt pour savoir combien d'autres membres de la communauté seront en mesure de joindre les rangs de l'entreprise.

Les gens auront la chance de se faire former et de travailler pour PLC Info et ça va créer de la richesse dans nos communautés , croit le chef de Listuguj, Scott Martin. C’est un partenariat gagnant-gagnant.

Le chef de Listuguj, Scott Martin, se réjouit du partenariat d'affaires avec PLC Info. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Conquérir le Canada

Grâce à son nouveau partenariat avec le MMBC , PLC Info prévoit passer de 15 à 30 employés d'ici cinq ans.

L’entreprise surtout active en Atlantique veut conquérir le territoire québécois et ontarien à moyen terme, pour ensuite offrir ses services d’un océan à l’autre. L'objectif est de desservir de nombreuses communautés autochtones au pays, bien que l'entreprise offre également ses services aux Allochtones.

On a des projets de développer l’ensemble du Canada et pour accélérer le processus, l’alliance avec les Premières Nations c’était l’étape qu’on devait faire , explique le président-directeur général et cofondateur de PLC Info, Paul Labrecque.

« On veut développer des plateformes standardisées pour toutes les communautés autochtones à travers le Canada. On veut des produits et services informatiques offerts par les Autochtones pour les Autochtones. » — Une citation de Pascal Labrecque, président-directeur général et cofondateur de PLC Info

Avec un actionnariat majoritairement autochtone, la société en commandites pourra également mettre la main sur des contrats fédéraux réservés aux entreprises des Premières Nations.

Le cofondateur et président-directeur général de PLC Info, Paul Labrecque, estime que l'alliance avec le Mi'gmawei Mawiomi facilitera le développement de l'entreprise à l'échelle canadienne, notamment auprès des Premières Nations. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Un partenariat qui dépasse le monde des affaires

L'alliance entre les fondateurs de PLC Info et les communautés mi’gmaw gaspésiennes risque également de s’étendre dans le monde de l’éducation.

Il y a déjà des pourparlers avec le Listuguj Mi'gmaq Development Centre pour créer des formations dans leur école pour former des techniciens informatiques , explique Paul Labrecque. Le but initial pour le MMBC c’est de créer de l’emploi pour les Mi’gmaq et nous on est d’accord avec ça.