Michael Côté devient le nouveau maire suppléant de Wickham

Michael Côté occupera ce poste jusqu’à des élections partielles prévues le 18 juin prochain.

Rappelons que le maire Ian Lacharité a démissionné à la fin mars en raison d’intimidation et de menaces qui auraient été faites à l’endroit de lui et de sa famille. Moins d’un mois plus tard, son suppléant, Charles-Antoine Fauteux, a lui aussi démissionné après ce qu’il a qualifié de campagne de dénigrement et de harcèlement envers lui et son employeur.

Entente sur le service d’incendie

Selon les deux anciens maires, le dossier de la desserte incendie confiée aux pompiers de Drummondville serait celui qui aurait soulevé les foudres de certaines personnes.

En ce qui concerne la situation actuelle et les récents événements liés aux discussions sur l'avenir du service d'incendie, nous avons entendu les préoccupations émises par les citoyens et nous avons consulté les autorités provinciales concernées. Le conseil municipal travaille désormais de pair avec le ministère de la Sécurité publique (MSP), la Sûreté du Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, et la Ville de Drummondville afin d'en arriver à la meilleure entente possible, en plus d’assurer un climat politique sain et exempt de toute forme de violence , mentionne d’ailleurs la déclaration sur Michael Côté.

« C'est dans ce contexte que nous avons formalisé une entente quant à notre service d'incendie avec la Ville de Drummondville. [...] La caserne de Wickham demeurera opérationnelle et les pompiers qui respectent les critères d'admissibilité pourront se joindre au service d'incendie de Drummondville. » — Une citation de La municipalité de Wickham, dans une déclaration

Cette entente incendie doit entrer en vigueur le 1er mai.

Plus de détails à venir