La Corporation de transport adapté de Sept-Îles réduit ses services

Jusqu’à ce qu’il embauche de nouvelles personnes, la Corporation donnera priorité aux transports médicaux et professionnels, qui ne sont toutefois pas à l’abri de futurs bris de services. On a une problématique qui pourrait aussi toucher le médical et le professionnel éventuellement , se désole la présidente du conseil d’administration de la CTASI , Isabelle Bond.

La Corporation, qui devrait idéalement compter sur cinq chauffeurs, en emploie seulement deux à l’heure actuelle, d’après sa présidente. L’un d’entre eux ayant atteint l’âge de la retraite et les vacances d’été approchant, les services de transports adaptés risquent d’empirer encore davantage à Sept-Îles, dans les mois qui viennent.

Les premières victimes de ces réductions de services sont les usagers. En annulant le transport scolaire vers le Centre de formation professionnelle A.-W.-Gagné, par exemple, la CTASI se voit contrainte de les couper de précieuses occasions de socialisation. Les usagers, ça les isole complètement, cette coupure de service là , déplore Isabelle Bond.

Isabelle Bond, présidente du conseil d'administration de la Corporation de transport adapté de Sept-Îles (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Ann-Édith Daoust

Un horaire réduit suspend aussi les services de soirée pour une durée indéterminée, ce qui touchera les activités de loisir des personnes vivant avec des handicaps. Les transports adaptés, qui étaient déjà interrompus le dimanche, continueront de l’être. Nous n’avons aucun autre choix , assure par voie de communiqué Isabelle Bond.

Quelque 490 usagers font appel à la Corporation à Sept-Îles. Ça peut être une personne qui veut aller chez le coiffeur, qui va travailler tous les jours ou qui doit aller faire des dialyses trois fois par semaine , explique Mme Bond. 1511 déplacements ont été effectués le mois dernier, mais ce chiffre sous-estime les besoins réels de la population, puisque le service était déjà en carence alors.

Le seul autre service de transport adapté à Sept-Îles, celui du centre d’action bénévole Le Virage, est aux prises avec des problèmes similaires. Je les comprends totalement , compatit Caroline Gilbert, sa directrice.

En temps normal, les services du Virage et de la CTASI se complètent. Le premier propose un accompagnement médical, mais n’a pas de véhicule adapté aux handicaps lourds, contrairement à la CTASI .

« On est un peu à court d’idées. » — Une citation de Isabelle Bond, présidente du conseil d’administration de la CTASI

Ayant déjà publié des offres d'emploi en vain, la présidente du conseil d’administration explique que le service doit concurrencer avec les autres employeurs de la région, ce qui aggrave le problème préexistant de manque de main-d’œuvre.

La Ville de Sept-Îles, comme toute municipalité de plus de 5000 résidents, est obligée par la loi de fournir du transport adapté à ses résidents. On est au courant depuis quelques semaines , assure son directeur général, Patrick Gwilliam.

Des employés des services d'incendie pourraient être appelés à donner main-forte au transport adapté, compte tenu qu'ils détiennent des permis de conduire classe 4B, nécessaire pour conduire les autobus comme ceux de la CTASI .

D’après les informations d’Aurélie Girard