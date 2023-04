Des fermiers apprennent à piloter des drones pour améliorer leur production

En Alberta, des fermiers et des éleveurs apprennent à piloter des drones et à utiliser les technologies d'imagerie pour les utiliser durant, notamment, l’ensemencement, la fertilisation et la surveillance des troupeaux.

Les cours sont offerts par l’entreprise Landview Drones, située à Camrose.

Ethan Lenz, employé du ranch C Bar Ranch, dans le nord-ouest de la province, a obtenu son certificat de pilote de drone au mois de mars. Il utilisera pour la première fois ses compétences durant la saison de vêlage sans interrompre les vaches.

On n'a pas forcément envie de circuler en permanence dans les pâturages avec un VTT et de déranger les vaches pendant qu’elles essaient de vêler, dit-il. L’autre avantage des drones est que la surveillance des 200 têtes depuis les airs , réduira l’usage des gros engins et permettra ainsi de les faire durer plus longtemps.

À regarder : Dispersion par drone

Les drones ne servent pas seulement à avoir un œil sur les bêtes pour les éleveurs. Ils peuvent aussi répandre les semences pour les cultures fourragères et repérer les herbes nocives pour le bétail.

Cependant, la pulvérisation des herbicides par drone n’est pas autorisée.

Des recherches supplémentaires sur les drones (telle que la dérive de pulvérisation) sont nécessaires pour garantir que la pulvérisation d'un produit par drone n’est pas dangereuse pour les populations et l'environnement , précise Santé Canada, qui autorise la pulvérisation par drone de trois pesticides depuis septembre 2022.

Markus Weber, le président de Landview Drones, trouve que la réglementation fédérale est à la traîne par rapport à celle des États-Unis et de certains pays d’Asie : La plupart des agriculteurs s'intéressent aux [drones] parce qu'ils sont rapides et abordables et qu'ils permettent aussi d'appliquer moins de produits chimiques.

L’entreprise offre des cours de pilotage de drone à travers le pays.

Avec des informations de Luke Ettinger