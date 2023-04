Les grévistes tiennent le coup à Bathurst, mais l’achalandage au centre-ville diminue

Les fonctionnaires fédéraux de Bathurst font leur part, comme leurs collègues partout au pays, dans ce conflit de travail qui oppose la fonction publique et le gouvernement fédéral.

Sur les lignes de piquetage, le moral est toujours bon.

Le moral va encore. On a hâte de travailler par exemple , lance Cinthia-Line Boudreau, une employée.

Les fonctionnaires font la grève depuis maintenant une semaine. Ci-dessus : des employés sont en grève près des bureaux de Service Canada à Bathurst le 25 avril 2023. Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Les grévistes espèrent que les négociations aboutissent rapidement à une entente, mais se disent prêts à faire la grève le temps qu’il faudra.

Nous tenons bon, nous espérons un contrat et nous sommes prêts à négocier, donc nous espérons que les choses se règlent rapidement, mais nous resterons ici et nous ferons ce que nous avons à faire , affirme une autre fonctionnaire en grève, Treesa Taylor.

Les clients se font plus rares au centre-ville

Les fonctionnaires en grève emplissent les rues du centre-ville de Bathurst et veulent se faire entendre et se faire voir.

Selon la Chambre de commerce Chaleur, ce va-et-vient sur la rue Main peut décourager certains consommateurs à fréquenter les commerces du centre-ville.

Julie Pinette, directrice de la Chambre de commerce Chaleur Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

C’est certain que ça crée une dynamique différente. Je pense que la plupart des commerçants, incluant la Chambre de commerce, veulent les supporter. C’est sur que ça a eu un ralentissement sur certains commerces pour l’achalandage. Par contre pour d'autres, il y a eu une augmentation, par exemple chez Kaffeine avec les cafés, mais je sais que pour les boutiques, c’est un peu plus lent , explique Julie Pinette, directrice générale de la Chambre de commerce Chaleur.

Andréa Duguay Cormier, propriétaire de la Confiserie Andréa, constate une diminution des clients depuis le début de la grève.

On voit un petit peu moins d’achalandage, parce que ça fait du trafic, ça fait du fun sur la Main, parce qu’il y a beaucoup de bruits et la musique comme vous pouvez l’entendre, mais ça diminue un peu l’achalandage , dit-elle.

Andréa Duguay Cormier, propriétaire de la confiserie Andréa Photo : Radio-Canada / Mario Mercier

Toutefois, elle ajoute que de récents travaux sur la rue Main ont aussi contribué à une baisse de fréquentation des commerces.

En général, c’est pas un temps fou de l’année, donc on se prépare juste pour la fête des Mères qui s’en vient , explique Andrée Duguay Cormier.

Pour aider les commerçants, la Chambre de commerce Chaleur affirme que des initiatives seront lancées bientôt.

On va faire des efforts pour essayer de créer un peu plus de marketing au niveau des boutiques pour essayer peut-être d’inciter les gens justement, qui passent devant tous les jours, à découvrir ces petits commerces-là et à essayer de rendre ça plus positif , précise Julie Pinette.

Les négociations se poursuivent

Plus de 155 000 membres de l'Alliance de la fonction publique du Canada qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada sont en grève depuis une semaine, dont environ 22 600 employés en Atlantique.

En entrevue au micro de La matinale d’ICI Acadie mardi, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, affirme que les négociations sont toujours en cours.

La présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, assure que toute son attention est portée sur la table des négociations. Photo : Radio-Canada

La bonne nouvelle c’est que nous sommes toujours à la table, nous continuons les conversations, les discussions et on va faire avancer le plus rapidement possible évidemment, pour qu’on puisse arriver à une entente , explique-t-elle.

« Depuis trois semaines, on continue, on avait fait beaucoup de progrès, il nous reste certains enjeux comme le salaire et le télétravail. » — Une citation de Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Mona Fortier ajoute être consciente que les ralentissements dans les traitements des demandes de passeport ou des déclarations d’impôts en format papier peuvent causer des inconvénients aux Canadiens.

J’espère qu’on va arriver à une entente avec l’alliance pour qu’on puisse finir cette grève.

Notons que le Syndicat des employés de l’Impôt (SEI) demande la démission de Mona Fortier, si aucune entente n’est conclue mardi. Cela fait aussi suite à la publication d’une lettre ouverte signée par la présidente du Conseil du Trésor qui dévoile les propositions déposées par le gouvernement aux syndicats.

Avec les renseignements de Mario Mercier et de l’émission La matinale d’ICI Acadie