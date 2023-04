La Nation dénée exige une enquête indépendante sur l’incident au site Kearl, en Alberta

Lors d’un point de presse, lundi, le chef national de la Nation dénée, Gerald Antoine, a qualifié le rejet toxique de millions de litres, provenant d’un bassin de rétention du site de sables bitumineux Kearl, près de Fort McMurray, de désastre.

« Toute la production et les opérations de la minière Exxon Impériale, particulièrement les activités de la mine Kearl, doivent arrêter afin que les déversements et les fuites soient colmatés et la cause identifiée. » — Une citation de Gerald Antoine, Chef national déné

La Nation dénée est une organisation politique qui représente cinq peuples dénés des Territoires du Nord-Ouest vivant en aval de la région de Fort McMurray.

Enquête indépendante

Le chef déné demande aussi qu’une enquête indépendante soit lancée.

Nous devons savoir ce qui ne va pas maintenant , a-t-il déclaré, faisant référence à la possible contamination des cours d’eau en amont du territoire traditionnel déné, aux T.N.-O. « Contrairement à l’Alberta, [...] nous ne tirons aucun bénéfice socio-économique [de l’exploitation des sables bitumineux ] et cette pollution ne s’arrête pas au 60e parallèle », dit-il.

Gerald Antoine a aussi fait cette demande, plus tôt lundi, devant le Comité permanent de l’environnement et du développement durable de la Chambre des communes, qui se penche sur les déversements toxiques provenant du site Kearl.

Le site d'exploitation des sables bitumineux de Kearl, dans le nord de l'Alberta, rejette des eaux contaminées dans l'environnement depuis mai 2022. Photo : Fournie par la Première Nation Athabasca Chipewyan/Nick Vardy

Lors de cette audience, le PDG de l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta, Laurie Pushor, a présenté ses excuses pour le manque de communication avec les communautés autochtones. Il n’a pas répondu aux questions répétées des députés, qui voulaient savoir à quel moment le gouvernement de l’Alberta a été informé de la fuite.

Pour Gerald Antoine, c’est inacceptable et malhonnête.

Ce manque de communication est une source d’inquiétude, selon le chef Antoine. « Nous n’avons pas été informés par quiconque impliqué dans ce [dossier] », dit-il. On dirait qu’on nous cache de l’information.

La Nation dénée exige aussi que l’Impériale soit poursuivie avec toute la sévérité de la loi. Questionné à savoir si la Nation dénée pourrait initier elle-même cette poursuite, le chef a répondu que la protection de la terre et des peuples de la terre se fera à n’importe quel coût.

Les T.N.-O. irrités par l’absence de communication

De son côté, le ministre territorial de l’Environnement et du Changement climatique, Shane Thompson, a exprimé son irritation, lundi, devant le manque de communication de l’Alberta dans le cas d’un autre dossier de déversement.

En entrevue avec CBC , Shane Thompson a indiqué avoir appris du quotidien Globe and Mail l'existence d’une autre fuite, cette fois-ci d’un site minier appartenant à Suncor.

Shane Thompson est le ministre de l’Environnement et des Ressources naturelles des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

On n’en a pas entendu parler, et cela nous a vraiment irrités , a dit le ministre. « Nos employés surveillent la situation et encore une fois, nous donnons une autre chance à [l’Alberta]. »

Ce déversement, de près de 6 millions de litres provenant d’un bassin de sédiments, se serait produit plus tôt ce mois-ci. Le rejet, contenant deux fois la limite permise de solides en suspension, se serait déversé dans la rivière Athabasca.

Environnement Canada et deux Premières Nations à proximité du site ont été mis au courant de la situation. Malgré l’entente bilatérale sur la gestion de l’eau entre le territoire et la province, les T.N.-O. n’ont pas été avisés par le gouvernement albertain.

Le ministre Thompson dit avoir partagé ses inquiétudes avec son homologue, la ministre albertaine Sonya Savage, lors d’une rencontre la semaine dernière.

Je peux dire que la ministre Savage était tout aussi indignée. Ma principale préoccupation est que cette entente bilatérale ne fonctionne pas s’il y a un manque de partage d’information entre les partenaires , a-t-il dit.

Avec les informations de Hilary Bird et de La Presse canadienne