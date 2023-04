Église Saint-Jean-Baptiste : le Diocèse rappelle « l’urgence » d’agir

Après huit ans de tergiversations sur l'avenir de l'église Saint-Jean-Baptiste, la paroisse et le Diocèse de Québec se disent encouragés par le sérieux du projet de conversion présenté lundi par la Ville de Québec. Ils ne peuvent toutefois cacher leur impatience et soulignent « l'urgence » de trouver un acquéreur capable d'assumer la protection du bâtiment.

La paroisse Saint-Jean-Baptiste et le Diocèse de Québec ont convenu en 2015 de fermer l'église de la rue Saint-Jean, faute de paroissiens et de capacités financières. Depuis, aucun service religieux ne s'y déroule et le bâtiment n'est plus accessible au public.

Classée patrimoniale par le gouvernement du Québec pour sa valeur exceptionnelle, l'église génère des frais courants de plus de 100 000 dollars par année. Ces frais sont assumés par la paroisse, propriétaire de l'église, soutenue par le diocèse.

L'église Saint-Jean-Baptiste est classée monument historique par le ministère de la Culture du Québec depuis 1991. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raymond Routhier

La paroisse et le Diocèse s'estiment incapables d'assumer les coûts de restauration du lieu de culte, d'autant plus qu'elle ne leur est plus utile. Selon un document de travail présenté par la Ville lundi soir, il en coûterait 34 millions de dollars sur 15 ans pour rénover l'édifice construit dans les années 1880.

C'est trois fois plus que la dernière estimation réalisée par la paroisse, en 2012.

S'estimant consciente des besoins, l'Église a cherché sans succès un acquéreur ayant les reins assez solides pour assurer la pérennité de l'infrastructure tout en respectant sa vision communautaire. Ça fait plusieurs années que ça urge. Il y a urgence de trouver une activité et de redonner à vie ce bâtiment-là pour permettre de le conserver , a encore soutenu mardi Mario Duchesne, vicaire général au Diocèse de Québec.

Le vicaire général du Diocèse de Québec, Mario Duchesne. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Vision concrète

M. Duchesne est cependant encouragé par le projet présenté par la Ville de Québec et l'Institut canadien, lundi, lors d'une séance du Conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste.

Après deux ans de réflexion, les deux partenaires ont présenté Le Carrefour, un vaste projet de conversion supposant des aménagements sur tous les étages de l'église Saint-Jean-Baptiste, ainsi qu'à l'extérieur.

Le Carrefour regroupera activités culturelles, espaces communautaires, salles multifonctionnelles, promenade intérieure sur les mezzanines, résidences d’artistes, espace de diffusion et spectacles majeurs pour nourrir l’imaginaire et favoriser l’épanouissement des citoyens et des touristes , peut-on lire dans une étude de préfaisabilité du projet, elle aussi dévoilée lundi.

Selon cette étude, le projet pourrait générer des revenus autonomes de 600 000 à 1,1 million de dollars par année. Les revenus proviendraient de la location d'espaces communautaires, d'ateliers d'artistes, d'espaces de travail collectifs, de la billetterie (spectacles et tourisme) et du secteur événementiel.

Pour Mario Duchesne, le projet présenté lundi est la vision la plus concrète à ce jour.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des locaux ayant différents usages seront mis à la disponibilité de la communauté dans l'ancienne église Saint-Jean-Baptiste. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec - BGLA Architecture + Design urbain

Même son de cloche du côté de Serge Savaria, à la Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Selon lui, le projet est emballant et répond à la vision de l'institution. Après avoir entendu et lu plusieurs intentions , il voit dans le projet de la Ville de Québec une volonté concrète d'assurer l'avenir de l'édifice.

La paroisse attend maintenant la réalisation du plan d'affaires de la Ville de Québec. Cette dernière espère avoir le document en main d'ici la fin de l'année. Si le projet est viable, des négociations s'enclencheraient avec la paroisse et le Diocèse. Ultimement, la Ville souhaite acquérir l'immeuble pour un dollar symbolique.

Cette option est encore considérée par le Diocèse de Québec. L'église devrait alors être désacralisée et le bâtiment ne serait, par définition, plus un lieu de culte. Il deviendrait ainsi admissible à des subventions gouvernementales pour des projets communautaires, par exemple.

Le député de Québec, Jean-Yves Duclos, s'est toujours dit prêt à soutenir un projet de conversion de l'église Saint-Jean-Baptiste. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le ministre Duclos prêt à aider

À ce sujet, le cabinet du ministre et député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, se dit prêt à aider la Ville de Québec dans son projet de conversion. Actuellement, aucun programme de financement n'est ouvert à Ottawa, mais le cabinet de M. Duclos entend faciliter le travail de l'administration Marchand.

On se réjouit de la volonté de la Ville de Québec de revitaliser ce bâtiment patrimonial qui est le cœur du quartier Saint-Jean-Baptiste , a commenté le cabinet . Nous travaillerons avec les différents acteurs impliqués et les garderons au courant des opportunités de financement fédéral qui s’offrent à eux pour que ce bâtiment puisse redevenir une fierté pour les gens de Québec , ajoute-t-on.

Outre le fédéral, la Ville prévoit approcher le ministère de la Culture du Québec ainsi que le Conseil du patrimoine religieux.