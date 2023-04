Val-d’Or veut des idées pour remanier le parc de Dubuisson

La population est invitée à exprimer des suggestions sur ce qui pourrait être aménagé dans ce parc qui aura besoin avant longtemps d’une cure de jeunesse.

C’est un immense terrain qui offre de belles perspectives, même en hiver, rappelle Dany Gingras, architecte paysagiste à la Ville de Val-d’Or. C’est un pôle important du quartier et plusieurs organismes sportifs y font affaire.

« C’est important d’aller en participation citoyenne, parce que, si on prévoit ultérieurement y investir, on veut que ça réponde à un maximum de besoins. Les idées et les expériences des citoyens vont devenir un complément des réflexions qu’on fait à l’interne. » — Une citation de Dany Gingras, architecte paysagiste à la Ville de Val-d'Or

La Maison du Citoyen de Dubuisson Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Même si le sondage, accessible en ligne, concerne d’abord les aménagements extérieurs, le Service sport et plein air invite aussi le public à s’exprimer sur le bâtiment de la Maison du Citoyen du secteur Dubuisson.

On sait que le bâtiment offre des services appréciés, comme la possibilité de louer la salle pour des activités communautaires ou des mariages. Mais est-ce que les besoins sont plus grands? On va être sensibles aux idées. Si des besoins nouveaux se font sentir, on va les explorer avec plaisir , ajoute M. Gingras.

Une fois le plan élaboré, la Ville de Val-d’Or aura à déterminer un budget et un échéancier pour d’éventuels travaux.