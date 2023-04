La saison touristique est lancée en Saskatchewan, et pour la semaine du tourisme qui se tient du 24 au 30 avril, le gouvernement provincial invite les résidents à découvrir et à profiter des lieux peu connus pour profiter de leurs vacances

Pour le directeur général de Tourisme Saskatchewan Jonathan Potts, la dernière semaine d'avril est le moment opportun pour profiter des divers lieux touristiques de la province.

« Nous voulons que les gens sachent que la Saskatchewan est évidemment un endroit formidable non seulement pour y vivre, mais aussi pour faire des voyages et des explorations. » — Une citation de Jonathan Potts, directeur général de Tourisme Saskatchewan

Le secteur touristique représente plus de 2 milliards de dollars en dépense annuellement associés aux voyages en plus d’offrir des emplois à temps plein et à temps partiel à près de 70 000 personnes dans la province, soit environ 11 % des emplois de la province.

Un portrait touristique diversifié

En Saskatchewan, la majorité des revenus touristiques proviennent des habitants de la province.

« Les résidents de la Saskatchewan sont en quelque sorte le pain et du beurre pour notre industrie. » — Une citation de Jonathan Potts, directeur général de Tourisme Saskatchewan

La province reçoit aussi beaucoup de touristes qui viennent des provinces voisines, en particulier de l’Alberta.

Les visiteurs albertains représentent 20 % de tous les visiteurs qui viennent dans la province, selon Tourisme Saskatchewan.

La plupart des attractions touristiques gravitent autour du plein air. Le camping et les aurores boréales sont des incontournables, selon Jonathan Potts, ainsi que la pêche et la chasse qui attirent surtout les touristes américains.

Même ces derniers ne représentent qu'à peu près 2 % des touristes en Saskatchewan, les Américains génèrent beaucoup de revenus, selon le directeur général.

Mettre en valeur le tourisme autochtone

Les expériences touristiques autochtones gagnent aussi en popularité dans la province au cours de ces dernières années.

Le bon roulement d’entreprises comme le Dakota Dunes Resort dans la Première Nation de White Cap en est la preuve, selon Jonathan Potts.

Pour promouvoir le tourisme culturel, Tourisme Saskatchewan affirme œuvrer en collaboration avec l'Association touristique autochtone du Canada ( ITAC ) pour assurer le développement de projet initié par les communautés des Premières Nations.

Jonathan Potts pense que l’inflation ne sera pas un facteur dissuasif pour la planification de vacances, car selon lui, des recherches indiquent que les intentions de voyage sont assez stables à travers le pays

En ce qui concerne la diminution de l'offre des vols en partance et provenance de la Saskatchewan, Jonathan Potts se veut rassurant. Il s’attend à ce que l’offre de vols de la Saskatchewan grandisse pendant l’été ce qui aura certainement des effets positifs sur le tourisme.

ll est d'avis que l'année 2023 sera une bonne année pour le secteur, avec des revenus comparables aux années prépandémiques.