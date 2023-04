Le braconnage des civelles continue en N.-É., malgré la fin de la pêche

La ministre des Pêches et des Océans, Joyce Murray, a émis une ordonnance et fermé la pêche chaotique et parfois violente de la civelle le 15 avril.

Mais l'ordre est ignoré, affirme Stanley King, un pêcheur de civelle de la compagnie Atlantic Elver Fishery.

C'est le sixième rapport de braconnage que j'ai fait depuis que le ministre a fermé la pêche il y a une semaine , écrit-il dans un courriel du 22 avril à Timothy Kerr, directeur de la conservation et de la protection pour la région maritime au ministère des Pêches et des Océans ( MPO ).

L'ordonnance a seulement puni les pécheurs qui ont un permis , explique-t-il. Les braconniers continuent de pêcher malgré tout.

« Au cours de toutes mes années de pêche, je n'ai jamais vu si peu d'application de la loi en une saison. » — Une citation de Stanley King , pêcheur de civelle pour Atlantic Elver Fishery

L'ordonnance a mis fin à la saison pour neuf titulaires de permis commerciaux et deux groupes autochtones opérant en vertu de leur droit issu d'un traité à une pêche à la civelle de moyen de subsistance modéré .

Joyce Murray, la ministre des Pêches et des Océans Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

Je comprends que la fermeture de la pêche est difficile pour les pêcheurs légitimes , admet la ministre Murray.

Mais c'était tout simplement trop dangereux de laisser ça continuer. Je n'étais pas prête à prendre le risque de perdre des vies humaines, ou de nuire à la population de l’espèce.

Les civelles sont de jeunes anguilles translucides pêchées au filet quand elles remontent des cours d'eau au printemps en Nouvelle-Écosse et dans le sud du Nouveau-Brunswick. Photo : Associated Press / Robert F. Bukaty

Les civelles sont capturées chaque printemps lorsqu'elles migrent de l'océan vers près de 200 rivières de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Elles se vendent jusqu'à 5000 dollars le kilogramme et sont transportées par avion en Asie où elles sont cultivées pour l'alimentation.

Stanley King fait partie d'une délégation des gens qui ont des permis commerciaux de pêche à la civelle, qui sont à Ottawa cette semaine pour rencontrer des politiciens. Ils doivent entre autres rencontrer la ministre des Pêches mercredi.

Activité de pêche illégale

Stanley King a fourni des images de braconniers avec des filets dans la rivière Hubbards, la rivière Ingramport, la rivière Mushamush et la rivière Sackville.

Des braconniers installent un grand filet sur une rivière de la Nouvelle-Écosse, malgré l'ordonnance de fermeture de la pêche à la civelle. Photo : Gracieuseté de Atlantic Elver Fishery

Mais des activités de pêche illégales se sont produites sur de nombreuses autres rivières.

La rivière East près de Chester, en Nouvelle-Écosse, est particulièrement préoccupante, car elle abrite la plus longue étude scientifique sur les civelles en Amérique du Nord. Le MPO l'utilise pour mesurer la santé du stock.

Bailey Silver, technicienne des pêches chez Coastal Action, ramasse des civelles dans un seau sur la rivière East, près de Chester, en Nouvelle-Écosse, dans le cadre d'un projet de recherche.. Photo : Radio-Canada / Richard Cuthbertson

Tous les titulaires de permis et les scientifiques du MPO sont d'accord pour dire que si l'application de la loi ne peut avoir lieu que sur une seule rivière, ça devrait être sur la rivière East, pour protéger l'étude , dit Stanley King.

Le MPO ne se prononce pas sur les conséquences de la grève de l'Alliance de la fonction publique des employés du gouvernement fédéral sur sa capacité à mettre fin à la pêche illégale à la civelle.

Rick Perkins, député conservateur de South Shore—St. Margarets, à la Chambre des communes. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le député conservateur de la Nouvelle-Écosse, Rick Perkins, affirme que ça n’a fait qu'aggraver l'anarchie sur nos rivières .

Les quelques personnes arrêtées par le MPO parmi des milliers de braconniers sur les rivières cette année ont toutes été relâchées parce que l'application de la loi par le MPO est en grève, il n’y a plus d'application de la loi sur la pêche au Canada , affirme Rick Perkins.

Le directeur de la conservation et de la protection, Tim Kerr, a pourtant dit la semaine dernière que le MPO avait renforcé l'application de la loi depuis la fermeture et que les patrouilles et les arrestations se poursuivaient.

Il dit que certains agents des pêches ont été désignés comme travailleurs essentiels.

L'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse n’a toujours pas commenté la décision du MPO de fermer la pêche à la civelle et sur le rôle des pêcheurs autochtones dans la pêche illégale.