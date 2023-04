Violence conjugale : les maisons d’hébergement de la région débordent

On est sans cesse en débordement. Nous, on a dix chambres et deux chambres d’urgence et elles sont toujours pleines. On a des listes d’attente et on doit parfois référer à d’autres maisons de la région , laisse tomber la coordonnatrice de la maison d’hébergement Le Nid de Val-d’Or, Isabelle Côté.

Une situation qui n’a cependant rien de nouveau pour les ressources de l’Abitibi-Témiscamingue, aux prises avec des difficultés depuis plusieurs années.

« Les intervenantes sont toujours capables de faire un peu de magie. La porte est toujours ouverte. » — Une citation de Isabelle Côté, du Nid de Val-d'Or

Selon Mme Côté, le manque de logements sociaux et abordables force certaines femmes victimes de violence conjugale à rester plus longtemps en maison d’hébergement, dans l’absence d’alternative.

Au lieu d’héberger une femme pendant trois mois, ça peut arriver que ça se prolonge jusqu’à huit ou neuf mois. Avant, on arrivait à trouver un logement plus facilement , explique Isabelle Côté.

Le constat est le même à la maison d’accueil et d’hébergement L’Équinoxe, à Ville-Marie, où toutes les chambres sont actuellement occupées.

Les femmes et leurs enfants victimes de violence du Témiscamingue sont accueillis à la maison L'Équinoxe. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

On a vraiment le souci de ne jamais laisser tomber une femme dans le besoin. Si on n’est pas en mesure de répondre à la demande, on peut toujours réorienter. C’est vraiment important que les femmes continuent à demander de l’aide , rappelle la coordonnatrice Stéphanie Coutu.

Les demandes de service externes ont aussi fortement augmenté dans toutes les maisons d’hébergement de la région, notamment pour obtenir de l’aide psychologique ou un accompagnement visant à préparer un départ d’une situation de violence.

Plus de 1500 demandes par année à Rouyn-Noranda

À la maison d’aide et d’hébergement Alternative pour Elles, à Rouyn-Noranda, les intervenantes sont aussi au bout de leurs moyens face aux quelque 1500 demandes d’aide reçues chaque année. La pénurie de logements y est également pour beaucoup.

C’est extrêmement difficile pour une femme de craindre de ne pas pouvoir quitter une situation de violence en raison du prix des loyers. Elles restent quelques mois ici, mais c’est difficile de trouver quelque chose d’abordable à Rouyn-Noranda , déplore la coordonnatrice d’Alternative pour Elles, Cathy Allen.

Comme dans toutes les autres maisons d’hébergement de la région, la totalité des chambres est actuellement comblée à Rouyn-Noranda. Il est toutefois toujours possible d’obtenir une autre ressource temporaire.

Une subvention a d’ailleurs été octroyée par Québec dans le cadre du Programme d’habitation abordable en juin 2022, afin d’y bonifier l’offre de services d’aide.

Une maison d’hébergement de deuxième étape sera donc construite à Rouyn-Noranda d’ici 2026, permettant aux femmes dans le besoin de demeurer en milieu sécuritaire et abordable pendant plus d’un an. Le projet en est toujours à l’étape d’élaboration des plans architecturaux.

Cette ressource, qui comprendra dix logements de tailles variées, sera destinée aux femmes qui ne peuvent quitter leur hébergement temporaire pour des raisons de sécurité.

Pour Cathy Allen, coordonnatrice d’Alternative pour Elles de Rouyn-Noranda, il est difficile pour les présumées victimes de traverser tout le processus. Photo : Radio-Canada / Piel Côté

Les femmes en situation d’urgence ont moins accès à l’hébergement quand les séjours se prolongent. Avec cette nouvelle maison, on va pouvoir soulager grandement la pression et permettre à plus de femmes de passer par un milieu d’hébergement , signale Cathy Allen.

De l’hébergement bientôt offert en Abitibi-Ouest

Bénéficiant elle aussi d’une subvention de Québec, la maison d’hébergement L’Émeraude de La Sarre devrait ouvrir ses portes au printemps 2024, faisant d’elle la seule ressource de ce genre en Abitibi-Ouest.

L’organisme travaille actuellement à préparer et à consolider cette nouvelle offre de services, qui permettra d’accueillir jusqu’à dix personnes dans six chambres distinctes.

Entre-temps, aucune ressource d’hébergement n’est disponible en Abitibi-Ouest, ce qui oblige les femmes victimes de violence conjugale de ce secteur à se déplacer vers une autre MRC.

Une situation toujours précaire, selon la gestionnaire et intervenante à la maison d’hébergement L’Émeraude, Karen Landry, qui rappelle au passage que les intervenantes de la région réussissent tout de même à offrir de l’aide aux femmes qui le demandent.

C’est loin d’être simple pour les femmes de quitter l’Abitibi-Ouest, surtout quand on a un travail et des enfants qui vont à l’école, fait-elle remarquer. Par contre, on est là pour aider tout le monde et jamais on ne va fermer notre porte aux femmes dans le besoin, même si la situation est plus difficile en ce moment.