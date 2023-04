La C.-B. investit 50 millions $ pour soutenir l’industrie du tourisme

L’industrie du tourisme en Colombie-Britannique reçoit un nouveau coup de pouce de la province. En tout, 50 millions de dollars serviront à restaurer l’emblématique Science World, à Vancouver, et à stimuler le tourisme dans le reste de la province.

Un total de 20 millions de dollars iront à la rénovation du Science World. D’après le gouvernement, le système électrique, de chauffage et de climatisation de ce bâtiment historique est caduque et doit être changé. Le dôme, qui n’a pas été restauré depuis sa création pour l'Expo de 1986, fuit et a également forcé la fermeture temporaire des salles de projection.

Le Telus World of Science, de son nom officiel, fait partie des neuf musées consacrés à l’enseignement de la science au Canada.

« Nous voulons nous assurer que les familles d’ici et les touristes qui viennent sur la côte ouest peuvent continuer de créer des souvenirs indélébiles ensemble en visitant ce lieu. » — Une citation de Lana Popham, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport

Une autre partie du financement annoncé par le gouvernement provincial, soit 30 millions de dollars, doit permettre la création et l’amélioration d’infrastructures touristiques à travers la province. L’enveloppe annoncée mardi s’ajoute aux 15 millions alloués pour ce secteur par la province en 2023.

Le parc provincial Stone Mountain, dans le nord des Rocheuses, en Colombie-Britannique. Photo : BC Parks

Si vous visitez la Colombie-Britannique, vous savez qu’il y a énormément de choses à voir et cela n’est pas le fruit du hasard. Nous nous évertuons à bâtir un secteur touristique fort , a souligné le premier ministre de la province, David Eby.

Ces 45 millions de dollars doivent soutenir 90 projets touristiques à travers la Colombie-Britannique, tels que le développement de campings, de pistes cyclables et la valorisation du tourisme autochtone, notamment dans la Première Nation Tahltan.