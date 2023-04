COVID-19 au N.-B. : les rapports de la Santé publique seront désormais mensuels

Cette annonce survient alors que la province a signalé deux autres décès liés au virus à la fin mars. Parallèlement, une diminution des nouvelles admissions à l’hôpital en raison du virus et une diminution des nouveaux cas confirmés en laboratoire sont signalées dans la province.

Les prochains rapports mensuels sur la COVID-19 de la Santé publique néo-brunswickoise seront publiés le 2 mai, le 30 mai, le 27 juin, le 25 juillet et le 29 août.

Pour la prochaine saison des maladies respiratoires, qui commencera début septembre, nous publierons des rapports bihebdomadaires les 12 et 26 septembre, puis nous passerons à des rapports hebdomadaires par la suite , peut-on lire dans la mise à jour EPICOVID, mardi.

Un total de 30,5 % des Néo-Brunswickois ont reçu leur deuxième dose de rappel du vaccin contre la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Dans une déclaration écrite, la médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, Dre Jennifer Russell, indique que cette transition est conforme aux pratiques provinciales et fédérales de surveillance des maladies respiratoires.

Ces changements sont effectués après la saison des infections respiratoires, puisque la grippe circule souvent moins entre avril et septembre , dit-elle.

« Bien que la COVID soit toujours présente et demeure préoccupante, le nombre de cas actifs, d’hospitalisations et de décès est relativement stable depuis janvier. » — Une citation de Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick

Le plus récent rapport EPICOVID indique qu’entre le 16 et le 22 avril, la province comptait 13 cas actifs (80 par tests PCR et 50 par tests rapides). Un total de 31 doses de vaccin ont été administrées lors de cette semaine.

Au total, 879 personnes atteintes de la COVID-19 sont décédées depuis le début de la pandémie dans la province.

La Santé publique affirme qu’elle continue de surveiller les données de près. Si la situation change, elle ajustera son nombre de publications des rapports.

