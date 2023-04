Béton préfabriqué du Lac : une immigrante brésilienne veille à l’accueil des travailleurs étrangers

Faute de suffisamment de main-d’œuvre, plusieurs entreprises québécoises se tournent vers l’étranger afin de pourvoir une partie de leurs postes vacants. Accueillant des employés provenant notamment d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, Béton préfabriqué du Lac (BPDL) peut compter sur une Brésilienne d'origine pour faciliter la venue de ces travailleurs étrangers.

Une dizaine d’employés étrangers s'ajoutent aux deux cents quelques employés jeannois des installations almatoises de BPDL. Les soudeurs, dessinateurs et journaliers de production arrivés au cours de la dernière année proviennent du Brésil, du Nicaragua, du Mexique et de la Tunisie. Une quinzaine d’autres sont attendus au cours des prochains mois.

Dans son bureau d'Alma, Isis Bussons navigue du français au portugais en passant par l'espagnol, sans oublier l'anglais.

J'ai débuté ici comme coordonnatrice à la formation. Je pense que je suis dans mes chaussures. J'adore cette relation que j'ai avec les employés. C'est une chose qui me plaît beaucoup , explique celle qui est maintenant adjointe aux ressources humaines.

Il y a 10 ans, cette Brésilienne a posé ses valises à Montréal. En couple avec un Jeannois d’origine, elle a découvert peu à peu le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le coup de foudre a été fracassant. Le couple s’est finalement établi à Alma.

Je commence à parler, mes yeux scintillent, se remémore-t-elle. Je suis tombée en amour avec la région, c'est ça mon histoire, ici. Les premières fois que je suis arrivée, ici, c'était magique, c'était génial. Toute la nature, tout ce que la région avait, c'était complètement différent de Montréal.

L'adjointe aux ressources humaines est la mieux placée pour comprendre les besoins et la réalité des travailleurs issus de l’immigration. Elle collabore à la sélection de travailleurs étrangers en plus de compléter les nombreux documents rattachés au processus.

C'est plus réconfortant quand ils arrivent ici, il y a une personne qui parle leur langue et qui est capable de communiquer. Elle est capable de dire : “Ah, écoute, tu vas acheter cela parce que c'est bon, ça c'est cher. Il y a une personne qui a le repère culturel, de ce que cette personne a passé et de ce dont elle a besoin maintenant“ , indique-t-elle.

En revanche, Isis Bussons fait remarquer que chaque parcours d’immigrants est unique. Elle est d’avis que ce n’est pas tout le monde qui a le mal du pays ou qui s'ennuie. Elle ajoute que l’entourage facilitera ce grand changement de vie.

En plus de son processus d’immigration, l’adjointe aux ressources humaines peut également témoigner de la vie au Lac-Saint-Jean et de la vie professionnelle chez Béton préfabriqué du Lac.

Stéfany Suess Bouchard est responsable des ressources humaines chez BPDL. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

La directrice des ressources humaines, Stéfany Suess Bouchard, est d’avis que le parcours d’Isis Bussons est rassurant pour les candidats provenant de l'international. Elle garantit, en quelque sorte, la crédibilité de l’entreprise et le sérieux de la démarche.

Quand je parlais avec eux, ils parlaient un peu français, mais j'ai senti qu'il y avait une barrière un peu de confiance. Est-ce qu'ils comprenaient bien ce que je disais? Ou c'était juste un peu de méfiance? Quand j'ai impliqué Isis dans le processus, elle a pu communiquer directement avec eux en espagnol ou en portugais. J'ai vu que rapidement, les gens se sentaient plus à l'aise, plus en confiance , illustre-t-elle.

L’Almatoise d’adoption qui parle quatre langues permet d’amoindrir les barrières de la langue dans les installations d’Alma.

Isis nous aide au niveau des entrevues, à communiquer avec eux, leur donne de l'information. Isis a monté également des lexiques pour favoriser la discussion entre les Québécois ou les francophones versus les hispanophones , précise Mme Suess Bouchard.

Un accueil familier

Après près d’une dizaine d'années à travailler pour Stamp, une filiale de BPDL au Brésil, Alan Braga Lundquist a fait le grand saut. En février dernier, le dessinateur s’est installé à Alma en compagnie de sa femme. Il a pu compter sur l’aide d’Isis Bussons à son arrivée.

Le dessinateur Alan Braga Lundquist est arrivé au Québec en février. Il a travaillé pour BPDL pendant 10 ans au Brésil. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson