Un jeu de société de Call of Duty sortira en 2024

Adeptes de la série de jeux Call of Duty, vous pourrez bientôt lancer une partie non pas sur votre ordinateur ou sur votre console, mais bien sur votre table. Activision lancera cet automne les précommandes sur la plateforme de sociofinancement Kickstarter pour un jeu de société inspiré de ses jeux de tir.

Dans une vidéo d’Activision présentant le jeu Call of Duty: The Board Game, on devine que les joueurs et les joueuses incarneront des soldats, dans un jeu mêlant stratégie, guerre et planification tactique.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une variété de compétences de combat et d’armes pourront être acquises, à travers différents scénarios et modes de jeu. Le tout se déroule sur plusieurs cartes tirées des titres de la série de jeux vidéo.

L’éditeur prévoit dévoiler d’autres informations dans les mois à venir.