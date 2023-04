Comment se portent les finances des fonctionnaires en grève?

Depuis une semaine, plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux sont en grève. Chaque jour, leurs quatre heures sur les lignes de piquetage leur permettent d’encaisser un montant, non imposable, de la part de leur syndicat. Est-ce suffisant pour payer leurs factures?

Le montant diffère selon leur syndicat et selon leur local. Par exemple, l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) verse une indemnité de 75 $ par jour aux membres (en dehors des territoires nordiques comme le Nunavut et le Yukon) qui travaillent au moins 20 heures par semaine, ce qui équivaut à un montant hebdomadaire de 375 $.

À ceux qui travaillent moins de 20 heures par semaine, l’ AFPC distribue 53 $ par jour, pour un total de 265 $ par semaine, à ceux qui font acte de présence sur les lignes de piquetage.

Plusieurs sections locales ajoutent, à ce montant-là, avec leur propre fond de grève , a précisé le vice-président exécutif régional de l’ AFPC dans la région de la capitale nationale, Alex Silas.

Le vice-président exécutif régional de l'AFPC dans la région de la capitale nationale, Alex Silas, sur les lieux d'une manifestation Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

Du côté du Syndicat des employé-e-s de l'Impôt (SEI), les membres reçoivent 75 $ chaque jour pour la même contribution. Dimanche soir, un vote spécial a été fait afin de bonifier l’enveloppe de 50 $, par jour, par membre.

Le président national du SEI , Marc Brière, précise que deux raisons ont poussé le syndicat à prendre cette décision : premièrement, on veut que nos membres gardent le moral. On veut leur montrer aussi qu’on a leur bien-être économique à cœur et qu’on les soutient , a-t-il dit au micro de l’émission Les matins d’ici.

C’est aussi un message au gouvernement fédéral pour leur dire qu’on restera [en grève] tant et aussi longtemps qu’il le faut , a-t-il poursuivi, en précisant que ce n’est pas ce qu’on souhaite .

Marc Brière, le président national du Syndicat des employés de l’Impôt (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

À savoir si l’ AFPC compte imiter le SEI en augmentant la contribution, Alex Silas a répondu que le syndicat dispose d’un fond pour soutenir les membres qui ont des effets sévères de la grève .

Un membre est-il obligé de faire la grève?

La réponse est non. Par contre, si un membre ne participe pas aux lignes de piquetage, il ne peut recevoir sa contribution quotidienne.

Si quelqu’un n’est pas certain de vouloir nous joindre, je l’invite à venir maintenant. C’est ensemble qu’on va gagner ça , a dit Alex Silas.

En ce qui a trait aux briseurs de grève, c’est-à-dire aux membres qui font le choix de travailler pour leur employé malgré la grève, ils s’exposent à de sérieuses conséquences, comme l’a confirmé M. Silas.

Par contre, il a refusé de porter son attention sur cette minorité, voulant s’assurer de garder les troupes mobilisées. Il y a des amendes pour les briseurs de grève, mais on est focus sur les membres qui sont [sur les lignes de piquetage] avec nous.

Des membres de l'AFPC en grève ont bloqué le pont du Portage, entre Ottawa et Gatineau, mardi matin. Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

L’épicerie ne diminue pas

Quelques grévistes rencontrés sur les lignes de piquetage ont accepté de se prononcer sur leur situation financière depuis le déclenchement de la grève, il y a maintenant sept jours.

J’ai de la chance. Je suis dans une situation financière enviable, ce qui n’est pas le cas de tous mes collègues. C’est sûr que les dépenses de l’épicerie ne diminuent pas. J’ai des collègues pour qui c’est très difficile , a admis Étienne Domingue.

Une autre fonctionnaire en grève, Martine Noël, a concédé que le portrait est super difficile . On a 75 $ par jour, et moi je n’ai pas plus parce que j’ai un syndicat sans représentant.

Des membres de l'AFPC assurent être motivés dans leur combat, mais ils ont hâte de retourner au travail. Photo : Radio-Canada / Claudine Richard

Elle a toutefois assuré que je ne vais pas traverser la ligne et devenir une briseuse de grève, car j’ai des principes même si ça va commencer à faire mal .

De son côté, Fanny Trudeau a confié s’être préparée dans les dernières semaines. Elle a estimé en avoir assez pour un mois de grève. On a toujours notre 75 $. C’est mieux que rien, mais on veut surtout que ça arrête. On préférerait tous être au bureau.

Avec les informations de Patrick Foucault et de Claudine Richard