Grève des employés fédéraux : des travaux scientifiques mis sur pause

Parmi les travailleurs qui sont en grève, on compte notamment des techniciens de Pêches et Océans Canada, qui œuvrent à Sault-Sainte-Marie pour contrôler la population de lamproies, une espèce envahissante, à l'aide d'un pesticide visant les oeufs de ce poisson.

Chris Sierzputowsk explique que ses 29 collègues et lui sont en grève, alors qu’ils devaient commencer ce traitement dans les rivières se déversant dans les Grands Lacs au cours des prochaines semaines.

Le résultat, c'est que cela retarde nos traitements et que ça cause des délais. Il y a une fenêtre limitée de temps pour appliquer le traitement et que ça soit efficace , explique M. Sierzputowsk

Il explique que la population de lamproies marines a connu un regain au cours des dernières années parce que les travailleurs n’ont pas pu être déployés pour appliquer le pesticide contre la lamproie en raison des restrictions sanitaires.

Les lamproies marines sont en hausse dans les Grands Lacs. Photo : Radio-Canada / Michel Bolduc

M. Sierzputowsk, qui se souvient de la dernière grande grève nationale en 1991, explique que, tout comme ses collègues ailleurs au pays, il souhaite une augmentation de salaire et des politiques plus souples en matière de travail à distance.

C'est un moment difficile, et une grève qui n'est probablement pas très appréciée du public, qui pense que les fonctionnaires sont déjà surpayés , explique-t-il.

Expériences sur les pins gris

Mark Primavera, qui travaille au Centre de foresterie des Grands Lacs dirigé par Ressources naturelles Canada, est président de la section locale du syndicat des 89 scientifiques fédéraux à Sault-Sainte-Marie.

Il affirme que s'il n'était pas sur le piquet de grève, lui et son service seraient en train de planifier leur saison sur le terrain pour se rendre sur les parcelles expérimentales de pin gris qu'ils surveillent dans tout le Nord.

Les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe et ce que nous faisons. Nous rendons un service précieux, mais ce n'est pas comme préparer les déclarations de revenus , indique M. Primavera.

Les gens ne sont pas vraiment conscients de l'ampleur de ce que nous faisons. La communauté scientifique, elle, en est consciente , explique-t-il.

Les travailleurs de soutien en grève

À North Bay, parmi les travailleurs fédéraux en grève se trouvent 50 membres du personnel de soutien de la base des Forces canadiennes.

Le président de la section locale, Ken Bovair, explique qu'il représente des employés de différents domaines, comme des électriciens, du personnel des cliniques médicales ou encore des cuisiniers et des plongeurs.

Les opérations gouvernementales suivent la loi de l'inertie et c'est une grande roue. La semaine dernière, je suis sûr qu'elle a continué à tourner, mais je pense que très bientôt, probablement d'ici la fin de la semaine, cette roue va commencer à se détacher , affirme-t-il.

Il y a environ 6000 employés de la fonction publique dans le Nord de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Erik White

M. Bovair dit avoir entendu dire que la cuisine a commencé à servir les repas du personnel militaire dans des assiettes en papier pendant la grève.

Il croit que la prochaine étape pourrait être que la cuisine doive passer à des repas pour emporter seulement.

Il ajoute que ses membres espèrent vraiment une augmentation de salaire équitable en raison de la hausse du prix des aliments et des produits essentiels au cours des derniers mois.

Certains services essentiels toujours offerts

À Timmins, 260 employés de Service Canada traitent normalement les demandes d'assurance-emploi, de Régime de pensions du Canada, de Sécurité de la vieillesse et d'autres programmes gouvernementaux.

Allana Porter, trésorière de la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique, explique que 78 % des employés chargés du traitement des demandes ont été déclarés essentiels et sont toujours au travail. Il n'y a donc environ que 75 employés en grève dans ce service.

Nous sommes là pour eux. Nous faisons cela pour eux , affirme-t-elle.

Nous n'avons pas l'impression d'en demander trop et nous espérons élever un peu la barre pour les travailleurs canadiens du monde entier. Nous pensons qu'il s'agit d'un précédent et d'un exemple si le gouvernement paie ses propres employés de manière équitable , ajoute-t-elle.

Avec les informations d'Erik White de CBC.