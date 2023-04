Marc Bouchard et l’ERD prônent la construction d’un nouvel amphithéâtre

Le chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD) et conseiller municipal de Saguenay, Marc Bouchard, s'explique mal pourquoi la mairesse Julie Dufour tient absolument à rénover le centre Georges-Vézina dans le projet de complexe sportif évalué à 100 millions de dollars.

En plus de la rénovation du domicile des Saguenéens de Chicoutimi et des Comètes de Chicoutimi, le projet comprendrait notamment la construction d’une piscine et d’une patinoire pour le patinage de vitesse. Une partie de ces infrastructures sportives serait érigée sur les terrains de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), en partenariat avec le Cégep de Chicoutimi.

Marc Bouchard rappelle que son parti avait promis de construire un nouvel amphithéâtre lors des élections municipales de 2021.

Le conseiller municipal du district #11 à Saguenay, Marc Bouchard. Photo : Radio-Canada / Titouan Bussiere

Selon lui, les travaux de rénovation du Centre Georges-Vézina coûteraient trop cher et le bâtiment est trop désuet pour y investir des sommes d'argent importantes. Il croit qu’il faudra investir au minimum 10 millions $ dans l’édifice inauguré en 1949. Dans cette optique, l’élu prône la construction d’un amphithéâtre flambant neuf.

On parle beaucoup d’attractivité, on dit qu’on est une ville en stagnation ou un peu en décroissance, si on veut être attractif, un des éléments de l’attractivité, c’est d’avoir des infrastructures modernes, au goût du jour [...] Je n’y crois pas qu’on peut avoir quelque chose de 2023 avec une bâtisse de 1949 , a indiqué le conseiller du district #11 en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Bouchard opposé à la rénovation du Centre Georges-Vézina

Le rôle municipal, disponible sur le site Internet de la Ville de Saguenay, évalue le bâtiment du Centre Georges-Vézina à 6,4 millions de dollars, selon les recherches effectuées par Radio-Canada. En incluant le terrain, l'évaluation grimpe à 8,3 millions de dollars.

Favorable au nouveau bassin

Contrairement à la mairesse Julie Dufour, le conseiller de l’ÉRD estime que la construction d’une nouvelle patinoire pour le patinage de vitesse n’est pas l’avenue à privilégier. La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, préconise cette option puisque son projet prévoit de retirer la glace olympique du vieil amphithéâtre au profit d’une patinoire standard.

Refaire une glace pour les Comètes et rénover le Centre Georges-Vézina, ça ne fait pas partie des solutions à long terme [...] Je suis sûr que pour rénover le Centre Georges-Vézina, ça va coûter des sommes épouvantables , a martelé M. Bouchard.

Marc Bouchard appuie par ailleurs l’idée d’ériger une nouvelle piscine puisqu’il s’agit d’un besoin criant à Saguenay, rappelle-t-il. La piscine du Cégep de Chicoutimi doit d’ailleurs arriver en fin de vie utile en 2024, selon une étude commandée il y a quelques années par la direction de l’établissement.

Présenté lundi dernier

Le projet a été présenté par la Ville, le Cégep de Chicoutimi et l’Université du Québec à Chicoutimi lors d’une rencontre avec la ministre régionale et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, qui s’est tenue lundi dernier. Le projet initial prévoyait de regrouper toutes les infrastructures derrière le Pavillon sportif, au nord du terrain de football. Lors des discussions, la glace olympique a été déplacée près du centre Georges-Vézina qui serait rénové et une passerelle viendrait rejoindre la piscine qui serait construite de l’autre côté du boulevard du Saguenay, dans un stationnement mis en place par l’ UQAC près du Bistrot du Fjord.

Il avait été indiqué, lorsque la mairesse Julie Dufour a précisé les détails du projet, qu’il serait demandé à Québec d’assumer la totalité de la facture. Des doutes ont depuis été soulevés quant à cette possibilité.