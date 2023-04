Caire, victime de menaces depuis l’abandon du volet autoroutier du 3e lien

Le ministre et député de La Peltrie n’a pas voulu donner plus de détails. Pour le reste, vous me permettrez de ne pas commenter, mais oui j’ai reçu des menaces , a-t-il dit à la sortie du caucus spécial des députés de la région de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Cet ardent défenseur du troisième lien avait mis son siège en jeu si la construction du projet n’était pas réalisée. Il avait même ajouté qu’il allait se battre jusqu’au sang pour que le projet se réalise.

Malgré cet engagement, Éric Caire a décidé de rester en poste, ce qui a soulevé la grogne dans sa circonscription. Mardi, il a répété qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Je comprends la grogne, je comprends que les citoyens peuvent être en colère. Je le ressens sur le terrain. Ceci étant dit, les citoyens m’ont fait confiance l’automne dernier lors des élections et j’espère qu’ils continuent à me faire confiance , a-t-il dit.

En mêlée de presse, mardi après-midi, le premier ministre François Legault a réitéré sa confiance envers son ministre.

« Je donne mon appui total à Éric Caire. Il est là depuis le début. [La décision de démissionner] n'est pas une décision d'Éric Caire, c'est une décision de François Legault. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

Duhaime contre Caire

Lundi, le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, a lancé une pétition pour forcer le député de la Peltrie à démissionner. Il souhaite récolter la signature d’au moins la moitié des 61 000 résidents de la circonscription.

Je vais laisser Duhaime faire ce que M. Duhaime fait. Je ne me préoccupe pas de M. Duhaime , rétorque Éric Caire. Il soutient d’ailleurs que le chef du Parti conservateur fait tout cela pour rien.

« Je ne vais pas démissionner parce que le contexte a changé! On a eu une pandémie! » — Une citation de Éric Caire, député de la Peltrie

Le député de la Peltrie a d'ailleurs qualifié la décision de sa collègue ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, de rationnelle et basée sur les chiffres.

Lorsqu'on lui a demandé s’il doit des excuses à ses concitoyens, Éric Caire a plutôt déclaré : Je leur dois des explications et c’est ce que j’ai l’intention de faire.

Faire la promotion du transport en commun

Éric Caire entend promouvoir le nouveau projet de la CAQ, mais avant cela, il souhaite voir une meilleure desserte des banlieues de Québec.

Ça prend une augmentation et un focus mis sur la desserte des banlieues , a-t-il dit.

Son collègue Bernard Drainville souhaite que le projet de troisième lien exclusivement consacré au transport en commun soit en cours de réalisation d’ici les élections de 2026.

Éric Caire ne va pas aussi loin.

« Par rapport aux expériences passées, je dirais que je souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible. [...] Vous comprendrez que chat échaudé craint l’eau froide. » — Une citation de Éric Caire, député de la Peltrie

Selon lui, le nouveau projet de troisième lien proposé par la CAQ va finir par se réaliser.