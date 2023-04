La nouvelle mouture de Starmania remporte deux prix Molière en France 

La nouvelle version de l’opéra-rock culte Starmania , originalement créé en 1979 par Luc Berger et Luc Plamondon, a mis la main sur deux prix lundi lors de la Nuit des Molières, récompenses du théâtre français.

La production a remporté le Molière du spectacle musical de l'année et celui de la meilleure création visuelle et sonore, une consécration pour le metteur en scène Thomas Jolly. C’est d’ailleurs lui qui orchestrera la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris l’an prochain. Il a reçu l’un des prix aux côtés de Luc Plamondon, visiblement ému malgré son silence en recevant le prix.

Michel [Berger], Luc, vous avez créé une étoile qui scintille toujours après 40 ans, merci infiniment , a affirmé Thomas Jolly sur scène.

Si la distribution de ce Starmania 2.0 est majoritairement française, elle compte aussi quatre interprètes du Québec, soit David Latulippe, William Cloutier, Gabrielle Lapointe et Manet-Miriam Baghdassarian.

La Nuit des Molières a décidément été la soirée de la Comédie-Française, incontournable culturel fondé en 1680, qui a reçu quatre prix Molière, dont trois pour Le bourgeois gentilhomme : meilleur spectacle de théâtre public, meilleur comédien pour Christian Hecq et meilleure mise en scène.

La compagnie a également été récompensée pour La reine des neiges : l'histoire oubliée, mise en scène par Johanna Boyé, avec un Molière du jeune public.