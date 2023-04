Rachid Badouri lancera le festival extérieur de Juste pour rire Montréal

C’est l’humoriste Rachid Badouri qui ouvrira le volet extérieur du Festival Juste pour rire Montréal, qui fête son 20e anniversaire. Il sera accompagné de Sarahmée, d’Eddy King, de Koriass, d’Izzy-S et de Rachelle Elie, entre autres, pour une soirée mélangeant rap et humour le 20 juillet prochain.

La liste complète des artistes qui animeront le site extérieur du festival, où l’on promet scénographies et installations numériques, sera annoncée dans les prochaines semaines.

Le volet en salle du festival, qui démarre quelques jours avant le volet extérieur, verra pour sa part défiler Arnaud Soly, Virginie Fortin, Richardson Zéphir, Pierre-Yves Roy-Desmarais ou encore Jean-Marc Parent, du 14 au 29 juillet. Les Denis Drolet prendront aussi d’assaut la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts pour l’enregistrement de leur populaire balado Rince-crème.

La formule gala de Juste pour rire sera de retour pour une toute dernière fois le 20 juillet pour le Gala ultime, un spectacle qui réunira toutes les générations d’humoristes et auquel participera l’incontournable Yvon Deschamps. Normand Brathwaite, Boucar Diouf, Simon Gouache ou encore Maude Landry partageront la scène avec lui.

Rappelons que Just For Laugh Montréal, le pendant anglophone du festival, accueillera de grands noms de l'humour cette année, comme l’humoriste Ali Wong, qui joue ces jours-ci dans la série Beef (Acharnés), et Jonathan Van Ness, de Queer Eye.