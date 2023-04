L’aéroport d’Edmonton sur la voie du bilinguisme, selon le commissaire aux langues

Les six recommandations du commissaire aux langues officielles sont considérées comme étant [mises] en oeuvre à l'exception d'une seule, qui vise la qualité linguistique de la documentation du site web de l'aéroport.

Sur le site francophone, il est encore possible de voir des photos qui montrent des affiches uniquement anglophones.

Certains liens vers des sites web externes, y compris des sites du gouvernement fédéral, mènent à des pages en anglais.

Selon le rapport, la version française du site internet de l'aéroport était auparavant créée à l'aide de Google Traduction. Deux traducteurs professionnels réviseraient maintenant chaque traduction, d'après l' AARE .

Dans une réponse par courriel, un représentant de l'aéroport international d'Edmonton souligne que le défi est de trouver des traducteurs français et des employés de première ligne francophones en Alberta puisque les ressources ne sont pas les mêmes que dans l'est du pays .

« Nous procédons actuellement à la transition de tous les documents concernés pour inclure l'anglais et le français et nous continuerons d'identifier les lacunes au fur et à mesure de cette transition. »