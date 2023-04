Les cliniques d’impôts gratuites ont du succès auprès des foyers à faible revenu

Nous avons aidé plus de 100 personnes à faible revenu en 2021. Nous sommes actuellement à plus de 150 personnes , affirme Emmanuel Tchoukou, directeur général de la coopérative Diamond Multicultural Economic Cooperative Inc.

« Nous anticipons pour avoir au moins 300 personnes que nous allons aider pour la déclaration de 2022. » — Une citation de Emmanuel Tchoukou, directeur général de la coopérative Diamond Multicultural Economic Cooperative Inc

Son organisation n’est pas la seule à offrir de tels services gratuits dans la région.

Bhutanese Canadian Association (BCA) de Windsor-Essex affirme avoir déjà déposé 125 demandes de remboursement d'impôts l'année dernière. Elle est en passe d'en faire plus en 2023.

Krish Adhikari, l’un des responsables de l’organisme, en avait bénéficié lui aussi en 2010, lorsque sa famille est arrivée au Québec.

« Il était plus facile pour notre famille d'obtenir de l'aide parce que nous ne parlions pas bien l'anglais ou le français à l'époque. » — Une citation de Krish Adhikari, l’un des responsables de Bhutanese Canadian Association

M. Adhikari veut lui aussi redonner à la communauté.

L'association regroupe des membres de la communauté bhouthanaise de Windsor. Elle vise à aider les nouveaux arrivants, soit en anglais ou soit en népalais.

Les personnes à faible revenu ont également la possibilité de s'adresser à l’organisme Unemployed Help Centre de Windsor-Essex.

À l'heure actuelle, les gens n'ont pas les moyens de payer leur loyer, leur épicerie, leur électricité et, bien sûr, les services d'impôts , explique June Muir, directrice générale de l'organisme.

Éducation financière

Selon Emmanuel Tchoukou, la période de déclaration d'impôt constitue une bonne occasion d'éduquer les gens sur la manière de présenter leurs demandes.

Nous devons prendre le temps d'expliquer certaines terminologies auxquelles ils ne sont pas habitués , affirme-t-il.

« Certains d'entre eux [les nouveaux arrivants] viennent avec peu de documents justificatifs parce qu'ils n'ont pas tenu leurs dossiers correctement au cours de l'année. » — Une citation de Emmanuel Tchoukou, directeur général, Diamond Multicultural Economic Cooperative Inc

Donald Lassaline, comptable à la retraite, est du même avis.

C’est juste le temps nécessaire pour expliquer à ces gens-là l'aspect d’un rapport de déclaration d’impôt , insiste-t-il.

Le comptable à la retraite encourage les personnes à faible revenu à déclarer leurs impôts pour bénéficier des crédits d'impôt disponibles.

Il y a un remboursement de la TPS qui peut valoir 300 ou 400 $ par année.[...] Il y a aussi des crédits pour quelqu'un qui paie un loyer [...], il y a un remboursement sur la taxe carbone[... ] ça peut monter jusqu’à 1200 ou à 1500 $ de crédits pour une personne à faible revenu , rappelle-t-il.

De son côté, June Muir a constaté une augmentation du nombre de personnes ayant recours à ses cliniques fiscales gratuites.

Selon lui, cet exercice présente une certain nombre d'atouts.

« C'est un excellent système qui permet d'éduquer les individus à notre système fiscal et à son fonctionnement. Il les aide également à gérer leur argent. Il les aide à connaître les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier. » — Une citation de June Muir, directrice générale de l'organisme Unemployed Help Centre de Windsor-Essex.

Ils peuvent bénéficier de nombreux avantages une fois qu'ils ont rempli leur déclaration de revenus, ce dont ils ne se rendent compte qu'une fois le moment venu , précise June Muir.

Toutes les cliniques fiscales de Windsor-Essex devraient augmenter leurs heures d'ouverture jusqu'à la date limite du 1er mai 2023.

Avec les informations de CBC et de Gabriel Nikundana