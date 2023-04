Des enseignants manitobains demandent une réécriture du projet de loi sur l’inconduite

Au cours d'une réunion du Comité permanent du développement social et économique de l'Assemblée législative, lundi soir, des enseignants ont fait état des enjeux que comporte le projet de loi 35  (Nouvelle fenêtre) . Ce dernier, qui vise à protéger la sécurité des élèves, comprend la mise en place d’un processus indépendant pour entendre les allégations d'inconduite professionnelle.

Les audiences de la réunion publique sur le projet de loi 35 ont duré six heures lundi soir et se poursuivent mardi soir. Plus de 75 personnes au total se sont inscrites pour s'y exprimer. La grande majorité des intervenants sont des enseignants qui s’opposent au projet de loi.

Le président de l'association des enseignants de Rivière-Seine, Jonathan Waite, croit que, craignant des représailles ou des plaintes de parents, ses collègues pourraient hésiter à aborder certains sujets en classe.

Levée de boucliers contre le registre et le comité indépendant

Le projet de loi 35 prévoit la nomination d'un commissaire et d’un comité indépendants chargés de se pencher et de statuer sur les plaintes relatives à des fautes professionnelles, incluant l'incompétence et les infractions sexuelles.

Un récent rapport du Centre canadien de protection de l'enfance  (Nouvelle fenêtre) révèle qu'entre 2017 et 2021, 290 membres ou anciens membres du personnel des écoles primaires et secondaires canadiennes ont été impliqués dans des incidents d’abus sexuels ou de violence sexuelle.

Le portrait de la situation qu'offre ce rapport est toutefois incomplet selon le Centre, puisqu'il a dû s'en remettre à la couverture médiatique et aux affaires judiciaires pour l'élaborer, notamment en raison de législations, comme au Manitoba, qui ne divulguent pas les dossiers disciplinaires professionnels.

Le projet de loi propose donc également, à la demande du Centre , la création d'un registre public des enseignants, qui permettrait de savoir si l'un d'eux a déjà fait l'objet de mesures disciplinaires.

La présidente de l'Association des éducatrices et des éducateurs franco-manitobains, Désirée Pappel, croit qu'il faut bel et bien protéger les élèves.

« Il devrait y avoir des conséquences sévères et rapides pour n’importe quel mauvais traitement sexuel ou préjudice physique envers un élève. Il n’y pas de place en éducation pour ces agresseurs » — Une citation de Désirée Pappel, présidente de l'Association des éducatrices et des éducateurs franco-manitobains

Celle qui est aussi enseignante trouve cependant que le projet de loi va trop loin : le fait que toute mesure disciplinaire doive être incluse indéfiniment au registre constitue, selon elle, un risque pour la réputation de ses collègues.

Selon Wayne Ewasko, le projet de loi 35 vise à protéger les élèves. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Bien que le ministre de l'Éducation, Wayne Ewasko, explique que le projet de loi prévoit des mécanismes qui permettront de rejeter les plaintes inutiles et que le commissaire devrait se conformer à un « cadre de conduite strict » afin d'empêcher toute exploitation de la nouvelle procédure, madame Pappel craint que des plaintes qui ont pour objectif de ternir la réputation d’un enseignant ne provoquent tout de même une enquête.

Elle déplore que le comité ne compte qu'un seul professionnel de l'enseignement, alors que celui de l'Ordre des infirmières est composé de membres de la profession. Elle doute que le comité soit adéquatement outillé pour rendre des décisons sur le travail des enseignants.

« Les abuseurs se cachent sous le couvert de la compétence »

Plusieurs enseignants qui ont pris la parole lundi soir dénoncent qu'un projet de loi visant à éradiquer l'inconduite des enseignants évalue aussi injustement leurs compétences. Noni Classen, qui est directrice du Centre canadien de protection de l'enfance, déclare toutefois que certains abuseurs « se cachent derrière leurs compétences pour faire du mal aux enfants. » Elle fait notamment référence aux adultes qui, sous le couvert du tutorat, exploitent des élèves.

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba soutient traditionnellement les syndicats, mais le projet de loi 35 ne fait pas partie des cinq projets de loi qu’il a choisi de retarder.

Le projet de loi devrait être adopté avant l'été, mais des amendements pourraient encore être proposés.

Avec les informations de Ian Froese