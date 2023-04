Un incident à Churchill Falls provoque une panne majeure au Québec

À 13 h 30, on dénombrait plus de 295 000 clients d'Hydro-Québec sans électricité, dont la majorité dans la grande région de Montréal et en Montérégie (+ de 223 000).

Selon Hydro-Québec, la perte de la production de certains groupes turbine-alternateur à la centrale de Churchill Falls a déclenché des mécanismes de protection sur notre réseau de transport à haute tension, engendrant une panne d'électricité affectant environ 490 000 clients un peu partout au Québec .

Sur Twitter, la société d'État ajoute que des équipes enquêtent afin de déterminer la cause de cette perte de production.

Les mécanismes de protection du réseau se déclenchent habituellement lors d'une baisse subite de courant afin de priver certains secteurs d'électricité pour maintenir l'approvisionnement dans d'autres secteurs, plus névralgiques.

Le courant doit être rétabli graduellement, selon Hydro-Québec.

Plus de détails à venir