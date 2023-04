Emplacement du QG du SPVG : une firme externe mènera les consultations publiques

Un consultant externe et indépendant recevra le mandat de tenir des consultations publiques quant au choix de l’emplacement du nouveau quartier général (QG) du Service de police de la ville de Gatineau (SPVG).

Mardi, l’administration municipale a présenté les orientations de la Ville concernant le processus qui devrait comprendre une journée portes ouvertes, un sondage téléphonique et des rencontres citoyennes, notamment.

Le processus de consultation sera orienté autour des emplacements déjà retenus par la ville.

Liste des emplacements à l'étude le parc de l’Île;

le parc des Hautes-Plaines;

le parc des Draveurs;

un site sur le boulevard de la Technologie;

le site du Centre Robert-Guertin;

le 590, boulevard Gréber

Rappelons que le dossier du nouveau quartier général du SPVG a déjà fait couler beaucoup d'encre. Après s'être arrêté sur l'emplacement actuel de l'aréna Robert-Guertin pour sa construction, le conseil municipal a dû se rétracter devant la grogne populaire.

L'extérieur de l'aréna Robert-Guertin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Parmi les autres emplacements à l'étude, un terrain situé sur le boulevard de la Technologie, dans les Hautes-Plaines, a aussi été proposé. Les citoyens du quartier ont toutefois démontré une forte opposition au projet.

Le mois dernier, la Ville a ainsi annoncé qu'elle consulterait les citoyens concernant ce dossier. En après-midi mardi, les élus se sont entendus sur les orientations pour les consultations à venir.

Embaucher un consultant externe

Deux scénarios ont été proposés : mandater la Ville ou engager un consultant indépendant pour les consultations.

Suivant la recommandation du comité exécutif, la Ville fera l’embauche d’une firme ou d’un consultant externe. Aucun échéancier n’a été présenté au comité plénier pour cette option.

Dans l'autre scénario, les démarches auraient pu commencer dès le mois de mai et on prévoyait des résultats pour novembre 2023. Les consultations auraient eu lieu au courant de l’été.

En point de presse, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a rappelé qu’il fallait commencer le plus tôt possible puisque les délais représentent des coûts importants pour la municipalité.

« Cette décision, plus elle prend de temps, plus elle coûte cher. C’est le jeu de la démocratie, semble-t-il. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

C'est le consultant qui viendra nous préciser son échéancier , a indiqué la mairesse. Ça pourrait être plus long [que le scénario de la ville], mais moi je me croise les doigts pour que ce soit plus vite.

France Bélisle, mairesse de Gatineau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

En entrevue à l'émission Sur le vif, le président du conseil exécutif et conseiller municipal au district du Versant, Daniel Champagne, a souligné qu'il en coûtait environ 600 000 $ à la municipalité pour chaque mois de retard.

Le processus qu’on fait actuellement va causer des retards, mais le projet se poursuit , a-t-il insisté. M. Champagne espère que la démarche permettra une meilleure acceptabilité sociale.

Une consultation en plusieurs étapes

Comme un consultant indépendant sera embauché, ce sera a lui de décider s'il suivra les orientations proposées par l'administration quant à la manière de réaliser les consultations.

Plusieurs scénarios ont été considérés pour la démarche de consultation. L’administration a recommandé à la Ville d’y aller avec l’option A qui comporte des démarches variées.

Le plan présenté comprend une journée portes ouvertes pour présenter le projet à tous les citoyens et un sondage téléphonique pour déterminer le niveau d’acceptabilité sociale du projet.

Des rencontres avec les citoyens et des groupes de discussion seraient également organisés. La Ville souhaite aussi inviter les citoyens à partager des textes d’opinion pour bonifier l’analyse.

Une présentation aura lieu à la fin du processus pour présenter les résultats de cette démarche. Ce sera aussi l’occasion de répondre aux questions des citoyens.

Bien que les citoyens seront consultés, plusieurs élus ont tenu à rappeler que le choix final allait revenir au conseil municipal.

Le conseil municipal vient de décider qu'on va aller écouter les citoyens. C'est certain qu'une fois qu'on va les avoir entendu, on ne va pas les ignorer , a commenté le conseiller municipal du district Hull-Wright, Steve Moran.

Pour sa part, la conseillère municipale du district du Carrefour-de-l’Hôpital, Olive Kamanyana, s’est dite satisfaite de ce qui a été présenté au comité plénier. C’est elle qui avait proposé qu’une consultation publique soit mise en place.