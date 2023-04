Les conditions de vie dans la prison de Windsor sont dénoncées

La surpopulation et le manque de personnel au Centre de détention du Sud-Ouest (CDSO) de Windsor causent des problèmes qualifiés d'« inhumains » par des proches.

Shelley Taylor a un ami en prison. Elle explique qu'il doit cohabiter avec deux autres détenus dans une cellule prévue pour deux personnes. L'un d'entre eux est donc contraint de dormir sur un matelas posé à même le sol.

Je comprends qu'ils ont enfreint la loi, mais on ne traite pas les gens comme ça. Cela a un effet sur leur mental. C'est frustrant, vraiment frustrant d'entendre cela , dit-elle.

Selon elle, ce qui aggrave le problème, ce sont les fréquents confinements, qui obligent les détenus à rester plus longtemps dans leur cellule. En l'espace de 23 jours, son ami n'a passé que 15 heures hors de sa cellule.

L'avocat de la défense Bobby Russon représente plusieurs personnes actuellement détenues au CDSO, qui est un centre de détention provisoire pour les personnes en attente d'un procès ou de la conclusion d'une affaire judiciaire.

Il dit avoir déjà entendu des plaintes similaires.

La majorité des personnes qui s'y trouvent n'ont pas été reconnues coupables de quoi que ce soit , rappelle l'avocat. C'est inhumain et contradictoire avec la présomption d'innocence et le droit à une caution raisonnable inscrits dans notre constitution.

Le ministère du Solliciteur général, qui supervise les prisons de l'Ontario, confirme être au courant des pressions liées à la capacité au Centre de détention du Sud-Ouest, mais ne donne pas de détails sur la façon dont elles sont traitées.

La détermination de la peine des délinquants est gérée par les tribunaux et l'appareil judiciaire. Le ministère a la responsabilité légale de faire respecter les décisions des tribunaux et d'assurer la sécurité des personnes placées sous sa garde , indique le porte-parole du ministère, Andrew Morrison, dans un courriel.

Pour atténuer ces problèmes, Maitre Russon souhaite que la libération sous caution soit appliquée dans un plus grand nombre de cas et que moins de personnes soient enfermées pour des délits mineurs.

De la pression sur le personnel

Pour la présidente de la section 135 du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario (SEFPO), qui représente les employés du CDSO, la surpopulation dans les prisons est une bataille permanente .

Nous n'avons tout simplement pas assez de place , souligne Katrina Digiacinto.

Il n'est pas rare, explique-t-elle, d'avoir des unités construites pour accueillir 30 détenus qui en comptent près de 50.

Cela devient de plus en plus la norme , dit Mme Digiacinto. Cela met beaucoup de pression sur le personnel et c'est cette pression qui pousse le personnel pénitentiaire à démissionner, ce qui entraîne une recherche constante de personnel.

