La Colombie meurtrie et affamée

Selon le Programme alimentaire mondial (PAM), environ 30 % des 50 millions de Colombiens ont de la difficulté à se nourrir à l’heure actuelle.

Cet écriteau dit haut et fort : « Mes désirs ». Photo : Radio-Canada / Victor Letelier

« La dernière année a été terrible. Dans une ville comme Cali, près de la moitié de la population souffre de problèmes alimentaires. » — Une citation de Père Joaquin Alberto Gomez, directeur de la Banque alimentaire de Cali

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette situation alarmante. L’inflation tout récemment s’élevait à 13 % en moyenne et touchait particulièrement les produits de base.

Augmentation du prix des denrées de base depuis 1 an Œufs : 25,63 %

Pain : 28,27 %

Lait : 34,55 %

Café : 46,46 %

Riz : 48,42 % Source : Radio Caracol, Colombie

L’une des raisons importantes de cette flambée des prix tient au fait qu’une grande partie des denrées de base qui étaient auparavant produites localement en Colombie sont maintenant importées de l’étranger. C’est le cas, par exemple, des haricots, du riz… et même de certaines catégories de café.

Or, sous l’effet de la pandémie et de la guerre en Ukraine, les prix des engrais agricoles et des céréales ont connu un bond spectaculaire, ce qui a des conséquences sur l’ensemble de la chaîne alimentaire.

La grande dépendance de la Colombie envers les importations alimentaires est le résultat de la mondialisation des marchés. Des ententes commerciales telles que l’Accord de libre-échange Canada-Colombie, signé il y a 12 ans, ont conduit l’agriculture colombienne à se spécialiser et à prioriser les cultures d’exportation comme le sucre, aux dépens des cultures vivrières. Et pour la seule année 2021, la Colombie a importé des produits canadiens tels que les céréales (blé), les légumes et les engrais.

Au Centre de distribution alimentaire CAVASA à Cali, on trouve beaucoup de sacs de haricots et de lentilles provenant du Canada. Photo : Radio-Canada / Victor Letelier

« Si l’on ne vit pas de crises telles que des guerres, il n'y a pas de problème, on peut importer des produits et en exporter en échange sur le marché international. Mais lorsque surviennent des conflits tels que la guerre en Ukraine, par exemple, ça devient dangereux pour la sécurité alimentaire d’un pays comme le nôtre. […] On ne peut quand même pas nourrir la population colombienne seulement avec du sucre! » — Une citation de Jacobo Arango, biologiste et agronome au Centre international d’agriculture tropicale à Palmira

Outre la mondialisation économique, d’autres facteurs conduisent à l’insécurité alimentaire en Colombie. C’est le cas par exemple de la pénurie de main-d’œuvre agricole. En raison de la guerre civile entre les Forces alternatives révolutionnaires communes (FARC) et les forces gouvernementales, beaucoup de paysans ont abandonné leurs terres il y a quelques années pour aller se réfugier dans les villes.

À cela s’ajoute le problème omniprésent du trafic de drogue qui ronge toute l’économie de la Colombie et corrompt ses institutions.

Travailleurs agricoles dans une caféiculture près de Cali. Photo : Radio-Canada / Victor Letelier

« Les travailleurs agricoles viennent de la vallée de la Cauca. Il s’agit de la région où la plus grande partie de la cocaïne et de la marijuana du pays est produite. Donc, si on veut attirer ces travailleurs chez nous, il faut pouvoir concurrencer les salaires que les narcotrafiquants leur versent, ce qui est pratiquement impossible. » — Une citation de Ricardo Canal, caféiculteur près de Cali

Les questions de l’insécurité et de la souveraineté alimentaires sont intimement liées et représentent avant tout un problème de nature politique. Face à l’influence des narcotrafiquants sur le plan intérieur et à celle des forces du marché sur le plan plus global, le gouvernement colombien doit se tenir debout et remplir sa mission première qui est celle de nourrir sa population.

Garage de la Banque alimentaire de Cali. Photo : Radio-Canada / Victor Letelier

Le nouveau président de gauche Gustavo Petro, élu il y a moins d’un an, semble très conscient de l'urgence de la situation. Pour lutter contre les inégalités qui déchirent le pays, il a haussé de 15 % le niveau des dépenses sociales et il a l’intention de mettre en branle une réforme agraire que les paysans appellent de leurs vœux depuis toujours.

Mais pour relever des défis aussi colossaux et complexes dans un pays où le taux de pauvreté atteint les 40 %, le nouveau président colombien aura besoin de mobiliser toutes les forces vives de la nation. La seule bonne volonté ne suffira pas.