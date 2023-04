Départ de Serge Beausoleil : « Le message était de plus en plus difficile à faire passer »

Je ne m’éterniserai pas sur Serge , a fait savoir Alexandre Tanguay lors du bilan de saison de l’équipe, mardi matin. N’empêche, le nom de celui qui a été à la barre de l’Océanic pendant 12 ans était sur les lèvres de tous les représentants des médias.

Ce congédiement n’est aucunement lié aux compétences de Serge Beausoleil, a assuré d’entrée de jeu le propriétaire. Nos jeunes avaient vraiment besoin d’une nouvelle direction et d’une nouvelle voix, comme n’importe qui à la tête d’un département depuis 12 ans , a expliqué Alexandre Tanguay, qui a révélé avoir pris cette décision lundi matin.

Alexandre Tanguay (à droite), copropriétaire et président du conseil d’administration de l'Océanic de Rimouski, a répondu aux questions des journalistes mardi, accompagné de Jean-Philippe Bérubé, directeur des ventes et du marketing de l'organisation.

« Le message est dur à répéter et, au fur et à mesure, il devient de plus en plus difficile à faire passer, surtout auprès de cette génération-là. »