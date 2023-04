Choisir l’aide médicale à mourir, mais aussi le don d’organes

Plus de 200 demandes d'aide médicale à mourir ont été administrées en Mauricie et au Centre-du-Québec entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023. De ce nombre, une seule personne, soit un homme de Sainte-Majorique-de-Grantham, a rempli tous les critères pour le don d’organes. En cette semaine du don d'organes et de tissus, sa conjointe a décidé de prendre la parole pour inciter les gens qui reçoivent l’aide à mourir à faire aussi le choix du don d’organes.

Le conjoint de Céline Moreau et père de ses trois enfants a reçu l'aide médicale à mourir il y a environ un an. Luc avait 52 ans et ne s’était jamais complètement remis d’un AVC qu’il a subi en 2018. Il a vécu ses dernières années souffrant de dysphagie et de problèmes d'équilibre et de motricité.

Il a pris la décision de donner ses organes. Quand ça ne te sert plus à toi et que ça peut servir à quelqu'un d'autre, c’est vraiment la vie que tu donnes , affirme sa conjointe qui l’a appuyé dans sa démarche.

La décision de Luc n'a pas été sans conséquences pour ses proches, mais Céline Moreau ne regrette rien. C'est que le corps s'en va. On ne peut pas rester avec le corps tout de suite parce qu'ils ont besoin d'aller prélever les organes. mais c'est rien par rapport au bien que ça peut faire , explique-t-elle.

Le conjoint de Céline Moreau a reçu l'aide médicale à mourir il y a environ un an et sa conjointe tient à sensibiliser le public au don d'organes à travers son histoire. Photo : Radio-Canada

Céline Moreau croit que le don d’organes devrait presque être obligatoire .

En 2022, en Mauricie et au Centre-du-Québec, 13 donneurs ont permis de transplanter 50 organes, selon Transplant Québec qui indique que le rein a été l’organe greffé dans 46 % des cas l’an dernier au Québec suivi de la greffe de poumons et de foie.

De plus, 13 personnes ont fait don de tissus en Mauricie et au Centre-du-Québec en 2022. Les principaux tissus greffés sont les os, les valves cardiaques, les tendons et les cornées.

La semaine nationale du don d’organes et de tissus se déroule du 23 au 29 avril 2023.