Un gagnant du Lotto Max fait don de 7 millions $ à la Fondation Véro & Louis

Le sept est définitivement le chiffre chanceux de Marcel Lussier, qui a remporté à l'âge de 77 ans un gros lot de 70 millions de dollars le 7 juin 2022, en raflant le lot de la catégorie 7/7 et sept fois le lot de la catégorie 6/7 au Lotto Max. De la coquette somme, l'ancien député bloquiste et ingénieur retraité d'Hydro-Québec a choisi d'en remettre 10 % à la Fondation Véro & Louis pour assurer un environnement sécuritaire pour de jeunes adultes atteints d'autisme.

Déjà, au moment de récolter son gros lot, le principal intéressé avait fait part de son intérêt à soutenir la fondation à hauteur de 7 millions de dollars, lui qui est touché personnellement par la cause de l'autisme étant donné qu'un jeune membre de sa famille en est atteint.

Je m'intéresse à tout ce qui est publié sur l'autisme, je m'instruis, j'étudie le phénomène et j'ai aussi décidé de soutenir la cause , relate M. Lussier, dont les déclarations aux médias ont trouvé écho auprès de la Fondation Véro & Louis.

Une rencontre a donc été organisée dans les mois qui ont suivi à la Maison Véro & Louis de Varennes, en compagnie des deux fondateurs de l'organisme, Véronique Cloutier et Louis Morissette, et de la marraine de la cause, Guylaine Guay. Un groupe qu'il qualifie de grande famille et avec lequel le contact a été des plus chaleureux .

Pour M. Lussier, ancien député bloquiste de Brossard--La Prairie de 2006 à 2008, ce don et ses répercussions ont plus de poids que ses trois années d'implication politique.

« Même si on était un parti d'opposition, on a influencé quelques grandes décisions, mais je pense que l'impact du don va être plus grand. » — Une citation de Marcel Lussier, millionnaire et donateur

Le besoin dans le domaine de l'autisme est tellement grand que j'espère que le don que je fais va encourager d'autres personnes à investir ou à donner dans cet organisme-là parce qu'après 18 ans, ces grands enfants-là tombent dans un trou vide , renchérit le multimillionnaire, faisant référence à la cessation de services publics une fois que les personnes autistes atteignent l'âge adulte.

Deux nouvelles adresses

Comptant déjà une installation à Varennes, en Montérégie, la Fondation Véro & Louis a annoncé mardi la création de deux nouvelles ressources en hébergement pour adultes autistes de 21 ans et plus.

Le généreux don de M. Lussier de même que le soutien financier de la Fondation François Bourgeois financeront la construction et la mise en service de ces établissements prévus dans les Laurentides et au Centre-du-Québec, mais dont la mise en chantier et la date d'ouverture ne sont pas encore déterminées.

Une nouvelle maison ouvrira ses portes dans Lanaudière où le fils de Guylaine Guay, Clovis, pourra vivre. Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Étant donné que la prévalence de l'autisme est à la hausse et que de plus en plus d'adultes en seront affectés dans les années à venir, le besoin pour de tels centres ne fera que croître, estime-t-on.

Nous sommes profondément reconnaissants et touchés par cette confiance que porte M. Lussier envers la mission de la Fondation Véro & Louis, et tout aussi encouragés par le partenariat avec la Fondation François Bourgois et les parties prenantes telles que les CIUSSS des Laurentides et de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec. Notre rêve de pouvoir offrir des maisons Véro & Louis partout au Québec est en train de se concrétiser grâce à cette formidable solidarité , ont déclaré Véronique Cloutier et Louis Morissette à la suite de l'annonce, mardi matin.

La Fondation François Bourgeois est associée au projet depuis le début de l'aventure caritative du couple Cloutier-Morissette et financera la construction d'une maison dans le Centre-du-Québec. C'est un projet qu'on nourrit depuis un bout de temps, mentionne son directeur général Olivier Gamache. La fondation existe depuis plus de 20 ans, mais notre sensibilisation date de plus de 30 ans puisque des membres de la famille font partie de cette clientèle.

L'organisme oeuvre à faire naître une ressource dans le secteur de Victoriaville, où il a déjà collaboré à mettre sur pied un centre de répit et un centre de stimulation pour jeunes autistes dans la région. Pour nous, un milieu de vie pour adultes vient combler une lacune dans l'offre de services et s'inscrit naturellement dans le continuum de projets que la fondation soutien t, ajoute M. Gamache.

Chaque ressource hébergera entre 16 et 20 résidants.

Au Québec, tout près de 17 000 enfants âgés de 1 à 17 ans sont considérés comme autistes.