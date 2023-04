La princesse Anne visitera le Nouveau-Brunswick du 18 au 21 mai

La princesse Anne sera au Nouveau-Brunswick à l'occasion du 175e anniversaire du régiment blindé 8th Canadian Hussars des Forces armées canadiennes à Moncton et à Sussex du 18 au 21 mai.

Le 8th Canadian Hussars (Princess Louise's) est le plus ancien régiment blindé du Canada à avoir servi sans interruption. Le 175e anniversaire du régiment est une étape importante et le Nouveau-Brunswick, d’où proviennent nos recrues, devrait en être extrêmement fier , affirme le colonel honoraire James Lockyer, organisateur de l’anniversaire, cité dans un communiqué.

La princesse Anne rencontrera notamment des soldats et des vétérans du régiment. Elle assistera à un concert de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick le 19 mai donné à l’occasion de l’anniversaire. Elle assistera aussi à une soirée de gala le 20 mai à Moncton et à des événements régimentaires et civiques à Sussex le lendemain.

La princesse a aussi le titre de colonel en chef de ce régiment depuis 1972. Le régiment célébrera le fait qu’elle porte ce titre depuis 50 ans.

C’est un grand honneur de l'accueillir dans la province, soulignent la ministre des Langues officielles du Canada, Ginette Petitpas Taylor, la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick, Tammy Scott-Wallace, et la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, également citées dans le communiqué.