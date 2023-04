Ç’a été un coup de massue sur la tête , a témoigné la femme de 35 ans, au sujet de la requête Jordan qui a permis à l'accusé de mettre un terme au processus judiciaire, en avril 2017.

À ce moment, Michel Mercier, dit l’ange Daniel, avait avoué à son procès avoir eu des contacts sexuels avec elle alors que la famille reconstituée habitait dans la région de Portneuf. La mère de Joannie Verreault a même purgé 42 mois de prison pour sa complicité, pour avoir favorisé des relations sexuelles entre son conjoint de l’époque et sa fille.

Michel Mercier a bénéficié d'un arrêt des procédures. Photo : Facebook Michel Mercier

Je ne peux pas croire qu’il n’a pas payé pour ce qu’il a fait , s’est exclamée la semaine dernière Joannie Verreault alors qu’elle témoignait dans le cadre du procès civil qu’elle a intenté.

Elle reproche aux intervenants du système judiciaire de s’être traîné les pieds, permettant à Michel Mercier de s’en sortir sans condamnation.

Le DPCP nie

Le ministère de la Justice et le DPCP nient toute faute et considèrent les dommages réclamés grossièrement exagérés .

Un expert a expliqué à la Cour que le dénouement judiciaire a aggravé les symptômes d’angoisse que Joannie vivait déjà depuis sa tendre enfance.

Une victoire allait l’aider à progresser dans sa guérison, mais ça a eu l’effet contraire , a témoigné le psychologue Marc Ravart.

Marc Ravart est psychologue et sexologue Photo : Radio-Canada

Joannie est sortie complètement anéantie du processus judiciaire incomplet, pour elle. Celle qui a toujours évité les médicaments s'est depuis résolue à prendre des antidépresseurs.

L’ange Daniel

C’est pour aider sa fille à gérer ses épisodes d’angoisse, à la fin de son adolescence, que Johanne Morency lui a fait découvrir l’ange Daniel .

Jusque là violent et colérique, selon ce que la mère et la fille rapportent, le personnage de l'ange Daniel joué par Mercier se montre doux, calme et compréhensif.

Joannie croit à une blague, mais sa mère lui assure que l'ange Daniel l'a beaucoup aidée et qu'il pourra faire de même pour elle.

Sous les traits de ce personnage, les attouchements sexuels vont se poursuivre, témoigne Joannie. Certains épisodes seront même filmés : L'ange Daniel a un fils avec les mêmes dons, et il fallait lui montrer comment les utiliser...

« Je sais qui si je disais non à Daniel, c'est ma mère qui se faisait ramasser. » — Une citation de Joannie Verreault

Sous cette emprise, elle va s'exécuter, jusqu'en décembre 2010. À 23 ans, elle va porter plainte à la Sûreté du Québec, pour des gestes qui auraient été commis sur une période d'environ sept ans.

« Je m'attends à ce que le système judiciaire procède adéquatement. » — Une citation de Joannie Verreault

Michel Mercier a finalement subi son procès en 2016, la même année que la Cour suprême a prononcé l’arrêt Jordan, décrétant qu’une cause comme celle de Mercier devait être traitée dans un délai de 30 mois.

La Cour suprême du Canada a rendu l'arrêt Jordan le 8 juillet 2016. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Je la comprends d'être fâchée , a témoigné la procureure du DPCP qui a traité son dossier. C'est dur à comprendre, même pour des personnes qui ont fait des études en droit , a souligné Me Nathalie Leroux qui a dédié sa carrière aux victimes d’agression, particulièrement les enfants.

La procureure dit qu’elle et son équipe spécialisée dans les agressions sexuelles croyaient que les causes d’agressions sexuelles allaient entrer dans les mesures transitoires, à l’abri des arrêts Jordan.

Ça n’a pas été le cas. Malgré le choc , le DPCP n’a pas porté la décision en appel.

La procureure insiste. Michel Mercier a eu quatre avocats et le principe d’une défense pleine et entière a donné peu de marge de manœuvre au DPCP.

C’est comme ça que ça fonctionnait à l’époque , relate Me Leroux, ajoutant que depuis le système judiciaire s’est ajusté.

Joannie Verreault discute avec ses avocats, Me Patrick Bérubé (à gauche) et Me Francis Fortin. Photo : Radio-Canada

Mais pour les avocats de Joannie Verreault, l'État a une responsabilité.

« Ça dépasse la culture de tolérance, c'est de la simple négligence. » — Une citation de Me Francis Fortin, avocat de Joannie Verreault

L’avocat civiliste a insisté sur l’importance de la décision que la juge Claudia Prémont aura à prendre.

Votre décision aura un impact sur la confiance que les victimes ont dans le système judiciaire , a indiqué Me Fortin qui a piloté le dossier avec Me Patrick Bérubé.

Immunité

Les avocates du gouvernement se sont montrées sensibles aux sévices vécus par Joannie.

Je veux vous partager que nous vous croyons , a déclaré au début de sa plaidoirie Me Caroline Martin qui représente l’État avec Me Alexie Lafond-Veilleux.

Par contre, les procureures du gouvernement assurent que le DPCP et le Procureur général sont à l’abri d’une telle poursuite, bénéficiant d’une immunité.

Une immunité visant par exemple à assurer l'indépendance des procureurs de la poursuite. La seule façon de lever cette immunité serait de démontrer la mauvaise foi , a plaidé Me Martin, ce qui n’a pas été fait selon elle.

La juge Prémont a félicité Joannie Verreault pour son courage, à la fin du procès, avant d’indiquer qu'elle avait maintenant six mois pour rendre son jugement.