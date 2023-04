Drainville promet un projet de 3e lien pour le transport collectif d’ici 2026

C’est ce qu’a affirmé le député de Lévis à la sortie du caucus spécial des députés de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, tous convoqués par le premier ministre François Legault afin de faire le point sur le projet.

Je crois qu’on est capable d’arriver en 2026 et d’avoir quelque chose qui montre qu’on a vraiment avancé et que la réalisation est en cours. C’est mon objectif , a affirmé Bernard Drainville en mêlée de presse.

Il croit que les gens de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale ont droit à un système de transport en commun digne de ce nom.

« On n’a tellement pas été gâtés en matière de transport collectif dans la région que je peux comprendre les gens qui disent "moi je vais rester dans mon auto, sacrez-moi la paix avec votre transport collectif." » — Une citation de Bernard Drainville, député dans Lévis

Son équipe continue d’ailleurs depuis la semaine dernière de recevoir de nombreux commentaires de déception et beaucoup de colère de la part des citoyens.

Le député de Lévis s’engage donc à tenter de convaincre les sceptiques qu’un système de transport en commun performant est bon pour la région. Du nombre, il y a le maire de Lévis Gilles Lehouillier qui s’est dit estomaqué et sidéré par la volte-face du gouvernement.

Ce ne sera pas facile, convient Bernard Drainville, mais j’ose espérer qu’avec le temps, au fur et à mesure où on va avancer avec le projet qu’on va peut-être le convaincre.

Bonne rencontre

À la sortie du caucus, tous les députés rencontrés ont affirmé qu’il s’agissait d’une bonne rencontre à cœur ouvert.

On a dit ce qu’on pensait et on a pu exprimer notre déception , a dit Bernard Drainville.

La députée dans Chutes-de-la-Chaudière, Martine Biron, abonde dans le même sens. Le premier ministre est rassembleur et j’ai senti que ça fait une différence. [...] On a décidé qu’on allait travailler ensemble et aller de l’avant.

C’est aussi ce que pense le ministre responsable de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg, Jonatan Julien.

On est tissé serré. C’est la force de notre caucus. On a pu discuter avec notre chef et ç’a été une rencontre très constructive , a-t-il affirmé.

Meilleure communication souhaitée

Il a convenu toutefois que la séquence des événements aurait dû être différente. Il aurait définitivement aimé être consulté davantage.

Ça a été un peu court en temps de discussion. On s’entend tous dans le caucus que la communication est essentielle. Ç’a été vite, mais ça ne remet pas en question la décision qui a été prise , a-t-il poursuivi.

On a clairement dit qu’il faut revoir certaines méthodes de communication. On a été très clairs , a mentionné quant à elle la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa à la sortie du caucus.

Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, n’a pas souhaité commenter après la rencontre. Elle s’est contentée de dire que ç’a été une belle rencontre avec notre premier ministre.

Ce dernier entend prendre la parole dans une mêlée de presse en début d’après-midi.