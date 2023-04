Un record de dons pour Centraide dans la région en 2022

Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean a annoncé avoir amassé plus de trois millions de dollars lors de sa campagne de financement en 2022. Il s’agit d’un record en 40 ans d’existence pour l’organisme.

Les responsables de la campagne s’étonnent de ces résultats en raison de la vague d’inflation qui frappe actuellement la province.

Je pense que les gens ont senti qu’il y avait un besoin dans la population, affirme le coprésident, Jean-François Leblanc. On parle entre autres du panier d’épicerie. Les gens se sont sentis mobilisés pour cette cause et les gens de la région, vraiment, sont très généreux.

Selon les statistiques tenues par l’organisme, le montant total de la campagne a augmenté de 17 % par rapport à l’année dernière. Le don par habitant pour la région passe également de 9,45 à 11 dollars.

Martin St-Pierre est le directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Le Cercle des Grands donateurs de l’organisme s’est également agrandi depuis l’an dernier. Cinquante-quatre personnes se sont ajoutées à ce groupe. Ces donateurs versent plus de 500 $ en don individuel.

On a développé cette stratégie-là depuis 15 ans, explique le directeur général de Centraide Saguenay-Lac-Saint- Jean, Martin St-Pierre […] Année après année, le Cercle des Grands donateurs s'agrandit. De 80, on est rendu à 714.

Distribution aux organismes de la région

L’argent amassé par Centraide sera redistribué à plus de 100 organismes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont de nombreuses Maisons des jeunes, des services d’aide alimentaire et des groupes d’aide en santé mentale.