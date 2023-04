Le ministère de l’Environnement envisage une poursuite pénale contre la Fonderie Horne

Le 7 mars dernier, de la poussière de concentré de cuivre s’est répandue dans le quartier Notre-Dame après avoir été emportée par le vent. Un avis de non-conformité avait alors été émis à la Fonderie Horne par le ministère de l'Environnement.

Après l'analyse du dossier, le ministère assure en arriver à la conclusion qu’une poursuite pénale contre la Fonderie Horne doit être envisagée.

Un véhicule utilisé par la Fonderie Horne pour retirer le concentré de cuivre sur le sol, non loin du lac Osisko. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

On récolte des données, on monte notre dossier. On documente l’état de la situation avec des enquêteurs au ministère de l’Environnement, des experts en la matière à l’interne et ensuite, on le transmet au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Il est pris en charge par des avocats, qui vont étudier le dossier et évaluer s’ils déposent des constats d’infraction en vue d’aller en cour éventuellement , explique Annie Cassista, directrice régionale du contrôle environnemental au ministère de l’Environnement.

Le ministère n’a pas souhaité donner de détails sur les raisons qui les incitent à vouloir intenter une poursuite pénale contre la Fonderie Horne, afin de ne pas nuire à l’enquête.

On regarde plusieurs éléments, la nature du manquement, les conséquences, la vulnérabilité du milieu touché et toutes les circonstances qui entourent le dossier. Quand on a analysé ces manquements, à la lumière de tout ça, on a décidé dans ce cas-ci d’y aller vers une enquête pénale. Les montants pour les amendes pénales sont beaucoup plus élevés, on peut parler jusqu’à 6 millions de dollars, dépendamment du type de manquement , ajoute Annie Cassista.

Une partie du quartier Notre-Dame qui se retrouve dans la future zone tampon. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le ministère estime que la décontamination n’a pas été complétée et que des travaux sont toujours requis par la Fonderie Horne. Des parcs, écoles et résidences privées ont été décontaminés lors du retrait de la neige par l'entreprise, le mois dernier. L'institution gouvernementale dit être en discussion avec l’entreprise afin de déterminer comment il sera possible de décontaminer tous les secteurs touchés, notamment le lac Osisko, comme demandé par le ministère.

Sur la neige, visuellement, c’était beaucoup plus facile à récupérer. Présentement, on fait des suivis auprès de Glencore/Fonderie Horne pour voir quelle sera la façon de continuer la récupération , mentionne Annie Cassista.

Amende de 10 000$

La Fonderie Horne a aussi reçu une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $ du ministère de l’Environnement, étant donné que des résidus miniers de son parc à résidus Noranda 5 ont aussi été emportés par le vent, le 7 mars, dans le secteur du lac Pelletier. L'entreprise avait reçu un autre avis de non-conformité à la suite de cet événement.

Du concentré de cuivre photographié par le ministère de l'Environnement sur le site de la Fonderie Horne. (Photo d'archives) Photo : Capture d'écran - ministère de l'Environnement

L’objectif de la sanction, c’est vraiment d’assurer un retour à la conformité, donc, que la récupération des contaminants se poursuive et aussi qu’il y ait un plan correcteur pour que le manquement ne se répète pas dans le futur , précise Mme Cassista.

Celle-ci indique que le montant de 10 000 $ est celui prescrit par la Loi sur la qualité de l'environnement pour une personne morale. Dans ce cas-ci, on parle de l’émission d’un contaminant susceptible de porter atteinte à l'environnement , déclare-t-elle.

Dans le cas du secteur du lac Pelletier, le ministère estime aussi que la décontamination n’est pas complétée et que la Fonderie Horne a encore du travail à faire. Des rencontres avec l’entreprise ont lieu à ce sujet.