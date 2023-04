Vol inusité de plus de 3200 $ de parfum dans une pharmacie de Sherbrooke

Le vol s'est produit le 27 mars dernier en fin de journée à la succursale Pharmaprix du boul. Bourque.

Le Service de police de Sherbrooke (SPS) demande l'aide de la population pour retracer les suspects. Au moment des faits qui leur sont reprochés, l'homme de 30 ans portait des chaussures de sport noires avec des semelles blanches, un manteau noir, un chandail noir, une casquette Calvin Klein. Il porte la barbe et a les cheveux bruns. La femme de 25 ans portait des bottes, des pantalons et un manteau noirs, un chandail blanc avec une inscription qui ressemble à Tommy Hilfiger. Elle avait des lunettes sur la tête et ses cheveux sont foncés et longs.

Selon le SPS , les suspects se savaient filmés et n'ont pas cherché à camoufler leur visage, ce qui laisse supposer qu'ils sont de l'extérieur . Rapidement, les deux personnes entrent à l'intérieur et l'un des suspects parle à un employé, pose beaucoup de questions. Son complice en profite pour remplir ses poches et partir rapidement à l'extérieur, explique le porte-parole du SPS , Martin Carrier.

Ce dernier soutient que ce genre de vol arrive à l'occasion un peu partout au Québec. Ça a déjà été vu ici à Sherbrooke , dit Martin Carrier.

Ceux qui possèdent de l'information à leur sujet sont priés de contacter le Service de police de Sherbrooke.