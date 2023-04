Le piètre état des routes coûte cher aux automobilistes

Se faire surprendre par un nid-de-poule coûte 20 % à 35 % plus cher qu'en 2020, selon CAA-Québec. C'est que les prix en mécanique automobile sont aussi affectés par l’inflation et le manque de main-d'œuvre.

Des bris à la suspension, au niveau des pneus ou des jantes, des amortisseurs et des embouts de direction, ce sont toutes des pièces qui coûtent cher, en plus de la main-d’œuvre , relate David Marcille, porte-parole chez CAA-Québec, en entrevue à l’émission Première heure.

Le club automobile fait ces constats dans le cadre de sa campagne annuelle Les pires routes. En 2023, le fait d’endommager son véhicule dans un nid-de-poule entraîne généralement des dommages allant de 200 $ à 600 $.

Ça dépend des pièces qu’on endommage, mais ce qui explique la hausse c’est beaucoup le coût en transport des pièces , explique David Marcille.

Les municipalités sont dégagées des frais de réparation si ce sont les pneus ou la suspension qui sont endommagés. Si vous endommagez une autre pièce de votre véhicule, il y a moyen d’avoir recours à la municipalité pour faire une réclamation. Mais c’est un processus demandant en temps, on a seulement 15 jours pour faire la demande et le fardeau de la preuve repose vraiment dans les mains de l’automobiliste , remarque le porte-parole.

Et, les montants de ces réparations typiques n’atteignent cependant pas le montant minimal pour faire une réclamation auprès de son assureur. CAA-Québec recommande de ne pas faire de réclamation pour les dommages de moins de 1000 $. Si on fait le calcul, par rapport à ce que ça pourrait nous coûter en augmentation, suivant ça , précise David Marcille.

Les pires routes du pays

Le Québec fait aussi pâle figure par rapport au reste du Canada pour l’état de ses routes. Selon un rapport du CAA de 2021, le mauvais état des routes coûte en moyenne 126 $ supplémentaires au Canadiens alors qu’il coûte 285 $ supplémentaires au Québécois.

Les gens peuvent voter pour la pire route sur le site du CAA. En 2022, la route du Vieux-Moulin, à Saint-Isidore, dans Chaudière-Appalaches, occupait la 2e position de ce palmarès. Et, l'avenue Saint-Sacrement, l’avenue Taniata et le chemin Sainte-Foy se plaçaient respectivement aux 7e, 8e et 9e places.

Avec les informations de Flavie Sauvageau et Alex Boissonneault.