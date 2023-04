Les vétérinaires de la N.-É. sous pression songent à revoir leurs règles

Aujourd'hui, en tant que vétérinaire de 30 ans, elle se sent souvent impuissante, surtout en ce qui concerne sa santé mentale.

Il y a des jours où j'aime mon travail : stériliser, opérer, aider les animaux, être avec des clients qui sont vraiment reconnaissants et qui aiment leurs animaux. Il y a certainement des aspects positifs , dit-elle.

« Ce n'est pas que je déteste ça, c'est juste que ça me tue. » — Une citation de Laura Perry, vétérinaire

Les longues heures supplémentaires et les heures disponibles sur appel sont difficiles, mais Laura Perry explique qu’elle n’a pas le choix.

Selon les règlements de l’Association des médecins vétérinaires de la Nouvelle-Écosse, les cliniques vétérinaires agréées doivent fournir des soins d'urgence après les heures normales de travail.

Dans le cas de la clinique Celtic Creatures, les services de garde étaient partagés avec l'hôpital pour animaux Northside. Mais la société propriétaire de l'hôpital, VetStrategy, s'est retirée de l'accord en janvier.

Laura Perry s'est retrouvée avec beaucoup plus de quarts de travail sur appel et beaucoup plus d'anxiété.

J’ai des symptômes très physiques de panique constamment tout au long de la journée et de la nuit où je suis de garde , confie-t-elle.

Le stress de ne pas savoir quelle urgence l'attend à l'autre bout d'un appel téléphonique peut être paralysant, et interfère avec son sommeil.

Un chat en train d'être soigné Photo : iStock / Kateryna Kukota

En 2020, VetStrategy a acheté 360 hôpitaux vétérinaires à travers le Canada, dont quatre des cinq cliniques de la municipalité régionale du Cap-Breton.

La société cite l'épuisement professionnel et une pénurie de vétérinaires pour mettre fin à l'accord entre Celtic Creatures et l'hôpital pour animaux Northside.

Nous aimerions continuer à partager la garde avec chaque clinique et pouvoir être là pour soutenir les patients et les clients. Mais lorsque vous dirigez une clinique où le vétérinaire travaille ses 40 heures par semaine, puis sur appel , deux, trois soirées par semaine pour quatre hôpitaux, c'est beaucoup , explique Marsha White, directrice régionale des opérations pour la succursale en Atlantique de VetStrategy.

Rebecca Korven avec l'un de ses clients. Photo : Radio-Canada / Brittany Wentzell

La propriétaire de Celtic Creatures, Rebecca Korven, a écrit à l’Association des médecins vétérinaires de la Nouvelle-Écosse pour demander une exemption pour les soins d'urgence sur appel, mais le comité d'accréditation de l'association a rejeté sa demande.

Des réglementations similaires existent dans la plupart des provinces. Par contre, les règles à Terre-Neuve-et-Labrador ont récemment changé pour permettre plus de flexibilité, y compris la possibilité de fermer pendant une période de 24 heures par mois sans fournir de services sur appel.

La Colombie-Britannique a également modifié sa réglementation en 2015 et n'exige plus de services sur appel 24 heures sur 24.

« La réglementation actuelle ne nous permet pas de faire passer notre santé en premier, nous devons fournir des soins, peu importe notre niveau de fatigue. » — Une citation de Rebecca Korven, vétérinaire

Le président de l’Association des médecins vétérinaires de la Nouvelle-Écosse, Jeremy Orr, constate qu'il est difficile de trouver un équilibre entre les besoins des propriétaires d'animaux et ceux des vétérinaires.

Des problèmes tels que l'épuisement professionnel et le manque de personnel ont atteint leur paroxysme pendant la pandémie alors que la possession d'animaux de compagnie augmentait.

Bien que certains de ces problèmes s'améliorent, Jeremy Orr remarque que les problèmes persistent dans les zones rurales où il peut être plus difficile de recruter et de conserver des vétérinaires.

Une étude publiée en 2020 a montré qu'environ 26 % des vétérinaires ont eu des pensées suicidaires.

Malgré tout, Jeremy Orr hésite à ne pas obliger des services de garde d’urgence.

Il admet tout de même que les lois qui régissent son association ont plus de 20 ans et il envisage certains changements au cours de la prochaine année.

Pour l'instant, l'association recommande un service de télé-triage . Les clients peuvent appeler une entreprise qui les aidera à déterminer si leur animal doit être vu immédiatement, s'ils peuvent attendre jusqu'aux heures d'ouverture ou si un rendez-vous virtuel avec l'un des vétérinaires de l'entreprise les aidera.

Jusqu'à présent, les réactions ont été très positives, le nombre d'appels a considérablement réduit , dit-il.