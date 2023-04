Les bureaux de la SAAQ resteront à Jonquière

De nouveaux locaux seront construits sur le boulevard Mellon, près du Faubourg Sagamie et de l’immeuble abritant la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec au Saguenay. L’ouverture est prévue pour 2024.

L’annonce a été faite mardi par voie de communiqué par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, et par le député de Jonquière, Yannick Gagnon.

Le député de Jonquière, Yannick Gagnon. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La SAAQ et l'arrondissement Jonquière, c'est une histoire qui dure depuis 40 ans. Je suis donc très heureux de pouvoir confirmer que cette belle relation continuera longtemps. Je remercie aussi nos entrepreneurs d'ici. Encore une fois, cela démontre qu'il n'y a rien de plus fort qu'une communauté qui se mobilise , a commenté le député Yannick Gagnon.

D’ici à ce que la construction soit complétée, les services seront offerts à l’emplacement actuel à l’intérieur du Faubourg Sagamie.

Un centre de services moderne

Le nouveau président-directeur général de la SAAQ , Éric Ducharme, soutient que ce nouveau centre sera à la fine pointe de la technologie. Le coût du projet est inconnu à ce stade.

Je suis heureux que les citoyens et citoyennes de la ville de Saguenay et de la région immédiate puissent avoir accès, dès 2024, à un centre de services qui répondra à leurs besoins. Ce sera de plus l'occasion de proposer à la population un nouveau modèle de centre de services de la SAAQ , où la clientèle pourra profiter d'un accompagnement, de stations libre-service et d'espaces consacrés à la sensibilisation à la sécurité routière , a expliqué M. Ducharme par voie de communiqué.

Les nouveaux locaux seront plus spacieux que ceux actuellement aménagés à l'intérieur du Faubourg Sagamie. Photo : Radio-Canada / Julien Gagnon

L’appel d’offres lancé en mars pour la recherche de nouveaux locaux et l’aménagement de ceux-ci ne se limitait pas à l’arrondissement de Jonquière. La SAAQ disait vouloir avoir accès à un vaste espace de stationnement, notamment pour les examens de conduite des motocyclistes

En janvier dernier, des élus et des citoyens craignaient que les locaux de la SAAQ quittent le secteur d’Arvida en raison des grands changements prévus au Faubourg Sagamie au cours des prochaines années. Le bail entre la société d’État et le centre commercial prendra fin en 2024.

Plus de détails à venir.

Avec des informations de Priscilla Plamondon-Lalancette