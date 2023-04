La Première Nation crie James Smith peine à distribuer l’argent amassé après les attaques

Près de huit mois après le pire attentat à l'arme blanche de l'histoire du Canada, qui a fait 11 morts et 17 blessés, les dirigeants de la Première Nation crie James Smith cherchent toujours à savoir comment distribuer l’argent amassé pour soutenir la communauté et les victimes.

En tout, c’est près de 500 000 $ qui ont été reçus en dons de particuliers ou d’entreprises, dont 125 836 $ amassé par une campagne GoFundMe. Aucun plan pour distribuer ces fonds n'a encore été établi, selon le chef de la Première Nation crie James Smith, Wally Burns.

Nous n'avons jamais demandé à ce que ce type d'événement se produise dans notre communauté et la question de savoir comment répartir cet argent de manière équilibrée est une question complexe. Il s'agit de la santé mentale, de tous les traumatismes , note-t-il.

Wally Burns ajoute que l'administration de la Première Nation a offert son soutien à tous les membres qui en auraient besoin. « Je crois que nos efforts pour aider nos membres dans le besoin fonctionnent. »

Les dons se trouvent maintenant dans une fiducie sans intérêt géré par l'avocat de la région de Toronto, Robert Karrass, qui représente le chef Burns. « Nous essayons de distribuer les fonds le plus vite possible », dit-il.

Certains citoyens souhaitent que cet argent soit donné directement aux membres, mais l'avocat souligne qu'on lui a demandé de distribuer l'argent à toute la communauté, pas seulement aux individus. « Ce n'est pas seulement les familles des victimes qui sont touchées, c'est toute la communauté. »

Robert Karrass souligne que les frais funéraires des familles ont été remboursés par la Première Nation. Il affirme aussi que le plan est de transférer l’argent collecté à la clinique de santé James Smith, afin d'y offrir davantage de service de soutien.

La Gendarmerie royale du Canada fournira jeudi une mise à jour de la chronologie des meurtres à l'arme blanche survenus le 4 septembre 2022 dans la Premiàre Nation crie James Smith. Photo : Radio-Canada / Olivia Stefanovich

« Ils refusent de nous parler »

Daryl Burns, qui a perdu sa sœur Gloria dans les attaques, indique que sa famille a reçu du soutien, mais s'inquiète du manque de transparence quant à la gestion des fonds par la communauté. « Nous ne savons pas qui a donné quoi, comment ils l'ont dépensé, qui a reçu quoi », souligne-t-il.

Daryl Burns est d'avis que la Première Nation crie James Smith se doit de montrer l'exemple en gérant convenablement l'argent reçu. « Nous avons la responsabilité de bien l'utiliser. »

De son côté, Deborah Burns a organisé une célébration posthume pour son père, Earl Burns, qui a été tué le 4 septembre en protégeant sa famille.

Même si elle est reconnaissante de l’aide financière qu'elle a reçue de la part de la Première Nation crie James Smith, elle aurait espéré que davantage soit fait pour aider les familles

Nous ne nous sentons pas importants aux yeux de notre chef et de notre conseil parce qu'ils refusent de nous parler, et même de tenir des réunions de groupe , souligne Deborah Burns.

« Nous nous sentons ignorés. » — Une citation de Deborah Burns

Deborah Burns, 39 ans, souhaite que son chef et le conseil municipal soutiennent davantage les familles qui, comme la sienne, ont perdu des êtres chers lors de l'attaque de 2022. Photo : Radio-Canada / Olivia Stefanovich

Des frais qui s'accumulent

La Première Nation crie James Smith est composée de trois communautés : Peter Chapman, Chakastaypasin et James Smith. Wally Burns explique que leurs chefs se sont endettés à la suite des attaques.

Selon un document remis à CBC /Radio-Canada, la Première Nation a dû débourser plus de 3.5 millions pour rembourser les coûts de relocalisation des membres, entre autres. L'argent a également servi à payer les frais relatifs à l’essence, à la nourriture et au soutien à la santé mentale.

Selon une déclaration de Services aux Autochtones Canada, la Première Nation faisait face à un déficit financier majeur avant que le gouvernement n'octroie 6,8 millions de dollars supplémentaires en soutien à la communauté.

En novembre dernier, le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à James Smith et a annoncé l'octroi de 62,5 millions de dollars sur six ans pour soutenir la communauté et à y améliorer la sécurité.

Sur cette somme, 42,5 millions de dollars seront consacrés à la rénovation du Sakwatamo Lodge, l'actuel centre de traitement des dépendances de la communauté, et à la construction d'un nouveau centre de bien-être.

La Gendarmerie royale du Canada fournira jeudi une mise à jour de la chronologie des meurtres à l'arme blanche survenus le 4 septembre 2022 dans la Première Nation crie James Smith.

Avec les informations de Olivia Stefanovich