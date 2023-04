Vancouver élargit le droit de boire en public, limite le choix d’habits de baignade

Les commissaires des parcs de Vancouver ont voté à l’unanimité pour permettre la consommation d’alcool sur sept plages de la ville cet été et se sont prononcés en faveur d’un règlement qui détermine ce qu’est une tenue vestimentaire appropriée pour la baignade dans les piscines publiques de la Ville.

Le règlement sur la tenue de baignade sera mis en place de façon expérimentale pendant un an, au terme duquel un rapport sera fait pour en évaluer l’efficacité.

Selon le directeur des services de loisirs de la Commission des parcs, les membres du personnel souhaitaient des directives claires sur la question après plusieurs incidents. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'exposition inappropriée des organes génitaux ni demander aux gens de partir si nous n'avons pas de politique à ce sujet , a-t-il affirmé lundi.

Selon un document préparé par l’administration municipale et soumis aux commissaires pour discussion lundi soir, un maillot de bain approprié signifie une couverture complète et appropriée des organes génitaux .

La politique permettra néanmoins la baignade les seins nus, conformément à des décisions de cours inférieures sur la question.

Le maillot de bain, le short de bain, le t-shirt et le short, le burkini, le hijab de bain, les leggings et la tunique, ainsi que la combinaison de plongée sont considérés comme des tenues appropriées pour la baignade.

Les vêtements jugés inacceptables comprennent les vêtements conçus à des fins sexuelles ou intimes, les vêtements qui absorbent l'eau et deviennent lourds, tels que les jeans ou les pantalons de survêtement, ou encore les vêtements dont le tissu est long ou fluide et qui peuvent limiter les mouvements ou présenter un risque pour la sécurité.

Alcool permis sur certaines plages et dans les parcs

Lors de la saison estivale, un projet pilote permettra aussi de boire de l’alcool sur sept plages de Vancouver, soit Jericho, Trout Lake, Kitsilano, Locarno, New Brighton, Spanish Banks et Second Beach, dans le parc Stanley.

Durant les saisons estivales de 2021 et de 2022, les produits alcoolisés avaient aussi été permis temporairement dans une vingtaine de parcs de la métropole.

Lundi soir, les élus de la Commission des parcs de Vancouver ont étendu cette permission à une quarantaine de parcs de la ville de façon permanente, dans certains, toute l’année, et dans d’autres, seulement durant l’été.