Une artiste atikamekw invitée à Cannes pour son court métrage

Dans son oeuvre intitulée 6 minutes/km, Catherine Boivin rythme ses pensées au pas de course sur le bitume d'Odanak, la communauté du Centre-du-Québec où elle habite. C'est une vitesse lente, où on est plus dans le contemplatif , commente l’artiste multidisciplinaire.

Catherine Boivin documente ses courses matinales et agrémente ses foulées d'observations sur son héritage atikamekw. La réalisatrice aborde notamment la survie de la langue atikamekw et le contraste entre son mode et vie et celui des ancêtres de Wemotaci.

Autrefois, les Atikamekw étaient des peuples nomades donc ils voyageaient constamment. La pratique de la culture formait leur forme physique naturellement. Aujourd'hui, comme on est plus sédentaires, j’ai eu une réflexion sur moi en tant que femme, comment ma forme physique se traduit.

6 minutes/km a été réalisé lors d'une escale du Wapikoni mobile à Odanak. L'oeuvre a attiré l'attention de Téléfilm Canada, qui l'a sélectionnée parmi 245 courts métrages en vue du Short Film Corner. Elle est la seule cinéaste autochtone à y participer.

« Je souhaite que ce soit une expérience enrichissante et que ça puisse ouvrir la voie à d'autres aussi. La Wapikoni mobile peut apporter beaucoup de choses pour les Autochtones. » — Une citation de Catherine Boivin, artiste multidisciplinaire

Catherine Boivin foulera donc le bitume de la Croisette au mois de mai. Ce pourrait être un point tournant pour Catherine Boivin et pour les cinéastes autochtones de la relève.

La sélection Short Film Corner vise à promouvoir les productions auprès d'acheteurs et des programmateurs de festivals de partout dans le monde.

