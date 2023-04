Sept-Îles vise l’ancien terrain de la maison Boudreault pour ses camions-restaurants

Au début du mois d’avril, des restaurateurs avaient proposé que les camions de rue soient autorisés à proximité de la tente jaune, dans le parc du Vieux-Quai. La Ville préconise plutôt de leur attribuer un lieu moins fréquenté.

Le Festival le Vieux-Quai en Fête est déjà là [sous la tente jaune] et les gens se stationnent à cet endroit , précise le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré.

La Municipalité souhaite légaliser ces véhicules sur son territoire pour le début de la saison estivale.

Le terrain de l'ancienne maison Boudreault, située sur la rue Arnaud à Sept-Îles. Le bâtiment avait été démoli en 2018. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Sept-Îles compte aussi autoriser les camions-restaurants dans d’autres secteurs dans la Municipalité, mais seulement pour des événements spéciaux qui seront autorisés par la Ville.

Les restaurateurs qui veulent participer à un événement spécial, par exemple un tournoi de baseball au parc Holliday, vont devoir envoyer une demande qui sera formulée au service de l'urbanisme , explique le maire.

Le maire de Sept-Iles, Steeve-Beaupré Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La Ville envisage d’ailleurs une tarification différente pour les permis de vente de nourriture des entreprises qui ne proviennent pas de Sept-Îles.

Je connais déjà les coûts, mais je vais attendre que le règlement soit adopté avant d’en parler , ajoute Steeve Beaupré.

Avis mitigés de restaurateurs

La copropriétaire du Casse-croûte du Pêcheur à Sept-Îles, Frédérique Néron, se réjouit que la Ville de Sept-Îles vise les terrains de l’ancienne maison Boudreault.

« De choisir ce secteur, c’est une décision sage pour un projet pilote. On ne veut pas mettre ça trop large et perdre le contrôle. » — Une citation de Frédérique Néron, copropriétaire du Casse-croûte du Pêcheur à Sept-Îles

Frédérique Néron est la copropriétaire du Casse-Croûte du Pêcheur à Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Elle estime que le secteur du Vieux-Quai est l’endroit idéal pour la cuisine de rue à Sept-Îles.

C’est vraiment le coin de la Ville qu’on veut revitaliser, surtout pour les touristes, mais aussi pour les locaux. Quand les gens de Sept-Îles sont en congé, c’est souvent l'endroit où ils vont se promener , lance la copropriétaire.

Frédérique Néron possède un camion-restaurant depuis la pandémie de COVID-19 et compte obtenir de la Ville les autorisations nécessaires pour participer à des événements spéciaux.

On ne pense pas d'implanter notre camion à temps plein dans un secteur spécifique. On pense plus à des événements ou de louer notre véhicule à d’autres restaurateurs , raconte Frédérique Néron.

Pour sa part, le copropriétaire du café Chez Sophie à Sept-Îles, André Therrien, se désole que la Ville compte autoriser les camions-restaurants venant de l’extérieur de la région.

« Ce n’est jamais une bonne nouvelle de laisser du monde de l’extérieur pour prendre notre place. » — Une citation de André Therrien, copropriétaire du café Chez Sophie à Sept-Îles

Mais d’avoir un tarif différent pour les restaurateurs de la place, je suis d’accord. Une fois que la réglementation sera en vigueur, il faudra vivre avec , lance-t-il.

André Therrien est le copropriétaire du café Chez Sophie à Sept-Îles. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Élections partielles à venir à Sept-Îles

Le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a aussi désigné la date du 11 juin pour les élections municipales partielles dans le district de Mgr-Blanche, à condition qu’il y ait plus d’un candidat.

Le poste a été laissé vacant par Élisabeth Chevalier, qui a démissionné l’hiver dernier de ses fonctions de conseillère municipale. Les personnes intéressées pourront déposer leur candidature du 28 avril au 12 mai prochain.