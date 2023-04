Coup de pouce de Québec aux ménages en quête d’un logement pour juillet

Cette enveloppe sera mise à la disposition des municipalités, des offices d’habitation et de la Société d’habitation du Québec afin de déployer conjointement des mesures concrètes pour aider ceux et celles qui n’auront pas trouvé de logis.

On veut surtout que ces gens-là commencent à y penser maintenant, parce que le 1er juillet arrive à grands pas , a prévenu la ministre Duranceau en conférence de presse.

« Les gens qui savent qu’ils doivent changer de logement pour le 1er juillet, on veut qu'ils sachent que le gouvernement du Québec est là pour les accompagner. » — Une citation de France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

Or, ils risquent d’être nombreux cette année, les ménages sans logis, compte tenu de la crise du logement et de la pénurie d’habitations à prix abordable qui sévit au Québec.

Cette année, nous anticipons pour Québec une année record en termes de nombre de demandes [d’assistance] , a confirmé Dany Caron, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec.

Pour vous donner un ordre d’idée, en 2022, nous avons eu 1000 demandes d’accompagnement. […] En comparaison avec l’année 2021, on parle d’une augmentation de 40 % de ménages accompagnés et plus du double de demandes reçues. Les premiers mois de 2023 indiquent une tendance similaire à 2022.

Pour éviter que ces gens se retrouvent à la rue au 1er juillet, le gouvernement Legault compte subventionner davantage les offices d’habitation qui offrent des services d’aide à la recherche de logement (SARL) à l’approche de l’été. Une trentaine d’offices d’habitation offrent actuellement ce service.

Les logements disponibles étant déjà rares, les logements à prix abordable sont encore plus difficiles à trouver pour les ménages à la recherche d'un logis. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Les municipalités qui souhaitent également offrir de tels services aux sans logis seront aussi soutenues par Québec, promet la ministre Duranceau, que ce soit pour la mise en place d’hébergement temporaire ou pour l’entreposage de biens et de meubles.

Les heures d’ouverture du Centre des relations avec la clientèle de la Société d’habitation du Québec seront aussi prolongées avant le 1er juillet pour assister les ménages ou les ménages qui n’auront pas réussi à trouver un logement.

Les gens qui sont à la recherche d’un logement sont invités à contacter la SHQ au 1 800 463-4315 pour obtenir de l'assistance.

Une campagne d’information destinée aux ménages à la recherche d’un logis sera aussi lancée à la radio, sur Internet et sur les médias sociaux par la SHQ à compter du 15 mai.

Que ce soit à l’approche du 1er juillet ou à d’autres moments de l’année, notre intention demeure la même : nous concentrons nos efforts à faire en sorte que chacun trouve le logement qui convient à ses besoins et correspond à sa capacité de payer , assurait la ministre responsable de l’habitation dans un communiqué publié en marge de la conférence de presse.

Une somme suffisante?

Une enveloppe de 5,8 millions de dollars peut toutefois sembler modeste pour venir en aide à des ménages, de plus en plus nombreux au Québec, qui n’ont plus les moyens de se loger en raison de la rareté et de l’augmentation spectaculaire du prix des loyers ces dernières années.

Accusé par des acteurs du milieu d’ignorer la crise du logement au Québec, le gouvernement Legault a été interpellé à plusieurs reprises ces derniers mois dans le dossier de la construction de nouveaux logements sociaux.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’avait d’ailleurs pas mâché ses mots au lendemain du dépôt du dernier budget du gouvernement caquiste, en mars dernier. Dénonçant la faiblesse des mesures annoncées pour lutter contre la pénurie de logement, la mairesse avait accusé le gouvernement d’avoir choisi d’ignorer cette crise où les municipalités sont en première ligne.

Selon des chiffres cités par la mairesse, plus de 24 000 ménages sont actuellement en attente d’un logement décent et abordable, et ce, seulement à Montréal.

Il faut s'y prendre longtemps à l'avance et bien mener ses recherches pour dénicher un logement à prix abordable aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

François Legault s’était défendu en déclarant que la pénurie de logements n’est pas le fait d’un manque d’argent pour construire des logements, mais plutôt de l’inefficacité des autorités municipales qui, selon lui, mettent beaucoup trop de temps à construire les logements promis.

Avec un taux moyen d’inoccupation des logements locatifs de 1,7 %, son niveau le plus faible depuis 2004, et une flambée inflationniste qui a propulsé les taux d’intérêt hypothécaires, les astres sont alignés pour une longue pénurie de logements au Québec.