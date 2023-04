Fêtes d’étudiants à Fredericton : la police souhaite des amendes plus salées

Le chef du service policier de Fredericton, Martin Gaudet, espère que des amendes deux fois plus élevées réduiront le nombre de grandes fêtes d’étudiants qui causent parfois du vandalisme et qui dérangent le voisinage au point où des gens appellent la police ou les pompiers pour rétablir l’ordre.

Le conseil municipal a voté lundi soir pour le remplacement de l’arrêté municipal actuel destiné à prévenir les nuisances publiques par un autre qui ciblera précisément les fêtes de ce genre.

Les fonctionnaires municipaux vont rédiger la première version du nouvel arrêté municipal. Selon Martin Gaudet, il s’agit d’augmenter à au moins 500 $ les amendes actuelles qui s’élèvent à 250 $ et d’avoir la possibilité d’en imposer une pouvant atteindre 1500 $ dans le cas des contrevenants répétitifs et des personnes qui ne paient pas leur amende à temps.

C’est pour la personne qui organise la fête ou qui en fait la promotion ou qui vend de l'alcool durant la fête , a précisé M. Gaudet.

Martin Gaudet, chef du service policier de Fredericton. Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

Les grandes fêtes bruyantes à proximité de l’Université du Nouveau-Brunswick (UNB) et de l’Université St. Thomas sont préoccupantes pour les premiers répondants et le voisinage depuis des années, selon le chef de la police.

Ces fêtes deviennent si grandes, si désobéissantes, si hostiles et si fréquentes qu’elles requièrent une nouvelle approche avant que cet ancien problème croissant ne devienne complètement insoutenable , explique Martin Gaudet.

Il souhaite que des amendes plus salées encouragent les organisateurs et les participants à faire en sorte que leurs fêtes ne dégénèrent pas.

Devons-nous faire courir des risques à nos agents en essayant de disperser des fêtards? C’est une mauvaise utilisation de nos ressources , souligne M. Gaudet.

Il explique que d’autres personnes dans la communauté ont besoin d’aide de la police pour des agressions et de la violence conjugale. Les policiers doivent aussi prévenir la conduite automobile avec facultés affaiblies et intervenir en cas de crimes graves. Tout cela, ajoute-t-il, est plus important que d’envoyer des agents à des fêtes où des personnes prennent de mauvaises décisions .

L’ UNB veut faire sa part pour réduire le problème

Le recteur de l’Université du Nouveau-Brunswick, Paul Mazerolle, a indiqué récemment que l’établissement collabore avec les autorités municipales pour mettre fin à l’habitude de certains étudiants de brûler des meubles dans la rue à la fin de l’année universitaire. Il a ajouté que l’Université planifie dans ses installations des activités où les étudiants pourront consommer de l’alcool et fêter d’une façon plus sécuritaire.

La vice-rectrice Kathy Wilson, qui a assisté à la réunion du conseil municipal de lundi soir, a indiqué que l’ UNB évalue ce que d’autres universités font pour lutter contre le même problème, et que des administrateurs et des policiers ont récemment fait une tournée du voisinage du campus à l’approche des fêtes connues sous le nom de Last Class Bash.

Kathy Wilson a expliqué qu’il n’y a pas eu beaucoup d’incidents et qu’elle ne se sait pas si la tournée a fait une grande différence, mais cette démarche, selon elle, a au moins fait comprendre au public que l’UNB n’appuie pas les fêtes problématiques.

L’ UNB envisage aussi d’inclure dans le code de conduite des étudiants une disposition au sujet des comportements graves, a-t-elle ajouté.

Je veux que les conseillers municipaux comprennent que l’ UNB est complètement engagée en tant que partenaire en la matière , a conclu Kathy Wilson.